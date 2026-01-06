Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
«Ασφυξία» στην Εθνική Οδό από τα μπλόκα: Ταλαιπωρία από Ριτσώνα μέχρι Μαρτίνο, αποκλεισμένοι δρόμοι σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα
«Ασφυξία» στην Εθνική Οδό από τα μπλόκα: Ταλαιπωρία από Ριτσώνα μέχρι Μαρτίνο, αποκλεισμένοι δρόμοι σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα
Σε Βοιωτία και Φθιώτιδα τα μεγάλα προβλήματα
Μετ' εμποδίων γίνεται σήμερα Τρίτη (6/1) η κίνηση σε μεγάλα τμήματα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Και τα δύο ρεύματα είναι κλειστά από τη Ριτσώνα ως το Μαρτίνο και είναι σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας.
Μπλόκα και μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς στον E65 από τους Σοφάδες ως τα Τρίκαλα.
Δείτε ΕΔΩ χάρτη με την κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους
Η κυκλοφορία διεξάγεται ως ακολούθως:
α) Ρεύμα προς Αθήνα:
τα οχήματα εισέρχονται έξοδος από Π.Α.Θ.Ε στον κόμβο του Μαρτίνου, δεξιός παράδρομος έως Α/Κ Κάστρου – Ε.Ο. Λιβαδειάς-Κάστρου –Π.Ε.Ο Θηβών–Λιβαδειάς παρακαμπτήριος Θηβών –Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών και εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε Χ/Θ75 Ριτσώνα και
β) Ρεύμα προς Λαμία:
έξοδος από Π.Α.Θ.Ε. στη χ/θ 75(Α/Κ Ριτσώνας) -Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών παρακαμπτήριος Θηβών, Π.Ε.Ο. Θηβών-Λιβαδειάς-Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λιβαδειάς.
Και τα δύο ρεύματα είναι κλειστά από τη Ριτσώνα ως το Μαρτίνο και είναι σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας.
Μπλόκα και μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς στον E65 από τους Σοφάδες ως τα Τρίκαλα.
Δείτε ΕΔΩ χάρτη με την κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους
Σε ποια σημεία υπάρχει πρόβλημαΑπό χθες Δευτέρα εφαρμόζεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο του Κάστρου έως τον κόμβος Μαρτίνου.
Η κυκλοφορία διεξάγεται ως ακολούθως:
α) Ρεύμα προς Αθήνα:
τα οχήματα εισέρχονται έξοδος από Π.Α.Θ.Ε στον κόμβο του Μαρτίνου, δεξιός παράδρομος έως Α/Κ Κάστρου – Ε.Ο. Λιβαδειάς-Κάστρου –Π.Ε.Ο Θηβών–Λιβαδειάς παρακαμπτήριος Θηβών –Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών και εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε Χ/Θ75 Ριτσώνα και
β) Ρεύμα προς Λαμία:
έξοδος από Π.Α.Θ.Ε. στη χ/θ 75(Α/Κ Ριτσώνας) -Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών παρακαμπτήριος Θηβών, Π.Ε.Ο. Θηβών-Λιβαδειάς-Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λιβαδειάς.
Επιπλέον από τις 07:00 έως τις 21:00 θα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των επιβατικών οχημάτων (ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης), καθώς και των λεωφορείων που κινούνται επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας - Λιβαδειάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λιβαδειά προς Λαμία, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παλαιού Λεβέντη, (χ/θ 71,700), μέσω της Επαρχιακής οδού Λιβαδειάς - Αταλάντης, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, συνεπεία των ανωτέρω ρυθμίσεων.
Δείτε βίντεο από την κίνηση στην Εθνική στο ύψος της Βοιωτίας:
Στο ύψος του Κάστρου και της Θήβας υπάρχουν καθυστερήσεις στα σημεία όπου γίνονται εκτροπές λόγω των μπλόκων. Η ροή είναι αυξημένη ενώ γίνεται πιο πυκνή στα στις εκτροπές στη Ριτσώνα και το Μαρτίνο.
Στο υπόλοιπο κομμάτι η κυκλοφορία γίνεται κανονικά.
Δείτε ΕΔΩ κατάλογο της αστυνομίας με εκτροπές της κυκλοφορίας και εναλλακτικές διαδρομές.
Εν τω μεταξύ, στα Μάλγαρα το μπλόκο έχει ανοίξει τα διόδια. Σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη έχει αποφασιστεί να είναι ανοιχτή η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή όλων των εκδρομέων των εορτών.
Καθώς αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προειδοποιώντας ότι εάν δεν ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Δείτε βίντεο από την κίνηση στην Εθνική στο ύψος της Βοιωτίας:
Στο ύψος του Κάστρου και της Θήβας υπάρχουν καθυστερήσεις στα σημεία όπου γίνονται εκτροπές λόγω των μπλόκων. Η ροή είναι αυξημένη ενώ γίνεται πιο πυκνή στα στις εκτροπές στη Ριτσώνα και το Μαρτίνο.
Στο υπόλοιπο κομμάτι η κυκλοφορία γίνεται κανονικά.
Δείτε ΕΔΩ κατάλογο της αστυνομίας με εκτροπές της κυκλοφορίας και εναλλακτικές διαδρομές.
Εν τω μεταξύ, στα Μάλγαρα το μπλόκο έχει ανοίξει τα διόδια. Σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη έχει αποφασιστεί να είναι ανοιχτή η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή όλων των εκδρομέων των εορτών.
Καθώς αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προειδοποιώντας ότι εάν δεν ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα