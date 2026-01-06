Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό, πήρε τον σταυρό των Θεοφανίων και εξαφανίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Θεοφάνια Σταυρός

Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό, πήρε τον σταυρό των Θεοφανίων και εξαφανίστηκε

Εξαφανίστηκε ο ξύλινος σταυρός κατά την τελετή των Θεοφανίων στη Λεμεσό - Έρευνα από την Αστυνομία και το ΤΑΕ Λεμεσού

Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό, πήρε τον σταυρό των Θεοφανίων και εξαφανίστηκε
4 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λεμεσό κατά την τελετή των Θεοφανίων, όταν ο ξύλινος σταυρός που ρίφθηκε στη θάλασσα δεν επεστράφη ποτέ στον ιερέα καθώς εξαφανίστηκε. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην τρίτη ρίψη του ξύλινου σταυρού στη θάλασσα, πρόσωπο που τον ανέσυρε, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι θα τον επέστρεφε στον ιερέα ο ίδιος. Ωστόσο, ο σταυρός δεν παραδόθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν άμεσα οι Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν αναζητήσεις για το πρόσωπο που θεάθηκε τελευταίο να τον έχει στην κατοχή του.

Πρόκειται για ξύλινο Σταυρό και η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό ενώ εξετάζονται μαρτυρίες αλλά και υλικό από την περιοχή. Την ίδια ώρα στην Αγία Νάπα ο χρυσός σταυρός χάθηκε στο βυθό και η τελετή ολοκληρώθηκε με δεύτερο, ξύλινο σταυρό αφού παρά τις προσπάθειες δεν έγινε κατορθωτό να ανασυρθεί.

Μετά το πέρας της τελετής και με συντονισμένες προσπάθειες, βρέθηκε τελικά και επιστράφηκε στον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης