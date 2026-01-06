Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό, πήρε τον σταυρό των Θεοφανίων και εξαφανίστηκε
Εξαφανίστηκε ο ξύλινος σταυρός κατά την τελετή των Θεοφανίων στη Λεμεσό - Έρευνα από την Αστυνομία και το ΤΑΕ Λεμεσού
Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λεμεσό κατά την τελετή των Θεοφανίων, όταν ο ξύλινος σταυρός που ρίφθηκε στη θάλασσα δεν επεστράφη ποτέ στον ιερέα καθώς εξαφανίστηκε.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην τρίτη ρίψη του ξύλινου σταυρού στη θάλασσα, πρόσωπο που τον ανέσυρε, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι θα τον επέστρεφε στον ιερέα ο ίδιος. Ωστόσο, ο σταυρός δεν παραδόθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν άμεσα οι Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν αναζητήσεις για το πρόσωπο που θεάθηκε τελευταίο να τον έχει στην κατοχή του.
Πρόκειται για ξύλινο Σταυρό και η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό ενώ εξετάζονται μαρτυρίες αλλά και υλικό από την περιοχή. Την ίδια ώρα στην Αγία Νάπα ο χρυσός σταυρός χάθηκε στο βυθό και η τελετή ολοκληρώθηκε με δεύτερο, ξύλινο σταυρό αφού παρά τις προσπάθειες δεν έγινε κατορθωτό να ανασυρθεί.
Μετά το πέρας της τελετής και με συντονισμένες προσπάθειες, βρέθηκε τελικά και επιστράφηκε στον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.
