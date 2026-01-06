Meteo: Βροχές και καταιγίδες από απόψε το βράδυ, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στα πελάγη
Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επηρεάσουν όλη τη χώρα

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός κατά τη διάρκεια της Τρίτης 06/01, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Οι βροχές που εκδηλώνονται, κατά κύριο λόγο στα δυτικά, στη Θράκη και στο Ανατολικό Αιγαίο, θα παρουσιάσουν σταδιακή ενίσχυση έως το βράδυ. Καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια.

Παράλληλα οι νότιοι άνεμοι που επικρατούν στα πελάγη θα παρουσιάσουν μικρή ενίσχυση και προς το τέλος του εικοσιτετράωρου στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 έως 6 μποφόρ. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Τρίτη 06/01 κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (σημαντική).

Την Τετάρτη 07/01 τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Σύμφωνα με τα έως τα έως τώρα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, το απόγευμα και τις βραδινές ώρες, οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και ενδεχομένως στη Θράκη, θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Ως εκ τούτου το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Τετάρτη 07/01 αναμένεται να είναι Κατηγορίας 4 (Πολύ Σημαντική). Οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 και κατά τόπους τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι νότιοι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 6 έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από τις πρώτες βραδινές ώρες σε δυτικούς ίδιας έντασης.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βροχές που αναμένονται την Τρίτη 06/01 και την Τετάρτη 07/01.


