Σύλληψη δύο Αιγυπτίων στην Καλλιθέα που καλλιεργούσαν κάνναβη - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Κάνναβη

Σύλληψη δύο Αιγυπτίων στην Καλλιθέα που καλλιεργούσαν κάνναβη - Δείτε φωτογραφίες

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Ραφήνας και της ομάδας Ειδικών Επιχειρήσεων του Λιμενικού

Σύλληψη δύο Αιγυπτίων στην Καλλιθέα που καλλιεργούσαν κάνναβη - Δείτε φωτογραφίες
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη δύο Αιγυπτίων, ηλικίας 26 και 25 ετών, προχώρησαν χθες οι αρχές στην Καλλιθέα, μετά από επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Ραφήνας και της ομάδας Ειδικών Επιχειρήσεων του Λιμενικού. Οι δύο άνδρες είχαν δημιουργήσει πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης σε διαμέρισμα ισογείου που είχαν νοικιάσει, μόλις 500 μέτρα από το σπίτι τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 32 δενδρύλια κάνναβης, τα οποία ήταν έτοιμα για συγκομιδή. 

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσιεύει το protothema.gr 

Σύλληψη δύο Αιγυπτίων στην Καλλιθέα που καλλιεργούσαν κάνναβη - Δείτε φωτογραφίες
Σύλληψη δύο Αιγυπτίων στην Καλλιθέα που καλλιεργούσαν κάνναβη - Δείτε φωτογραφίες
Σύλληψη δύο Αιγυπτίων στην Καλλιθέα που καλλιεργούσαν κάνναβη - Δείτε φωτογραφίες

Αμέσως μετά τη σύλληψη, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στις αρχές για να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους βαραίνουν. Η έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Δίωξη Ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος Ραφήνας, που ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια, έχει αποδείξει τη σημαντική της συμβολή στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, έχει χειριστεί 90 υποθέσεις, περιλαμβανομένων και εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών.
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης