Σύλληψη δύο Αιγυπτίων στην Καλλιθέα που καλλιεργούσαν κάνναβη - Δείτε φωτογραφίες

Στη σύλληψη δύο Αιγυπτίων, ηλικίας 26 και 25 ετών, προχώρησαν χθες οι αρχές στην Καλλιθέα, μετά από επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Ραφήνας και της ομάδας Ειδικών Επιχειρήσεων του Λιμενικού. Οι δύο άνδρες είχαν δημιουργήσει πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης σε διαμέρισμα ισογείου που είχαν νοικιάσει, μόλις 500 μέτρα από το σπίτι τους.Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 32 δενδρύλια κάνναβης, τα οποία ήταν έτοιμα για συγκομιδή.Αμέσως μετά τη σύλληψη, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στις αρχές για να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους βαραίνουν. Η έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών τους βρίσκεται σε εξέλιξη.Η Δίωξη Ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος Ραφήνας, που ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια, έχει αποδείξει τη σημαντική της συμβολή στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, έχει χειριστεί 90 υποθέσεις, περιλαμβανομένων και εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών.