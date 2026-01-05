Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Ανακοινώθηκαν 658 ονόματα της Δ φάσης
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Παιδείας Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Ανακοινώθηκαν 658 ονόματα της Δ φάσης

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Ανακοινώθηκαν 658 ονόματα της Δ φάσης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην πρόσληψη 658 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το διδακτικό έτος 2025-2026, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως προσωρινοί αναπληρωτές στη Γενική Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, προσλαμβάνονται 387 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση, καθώς και 271 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας στην ανακοίνωση του προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

(α) 387 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση ΕΔΩ

(β) 271 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 109 θέσεων (εκ των οποίων 92 κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων). Για την πλήρωση των θέσεων αυτών θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Κλείσιμο
Ο πίνακας για την Πρωτοβάθμια ΕΔΩ

Ο πίνακας για την Δευτεροβάθμια ΕΔΩ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης