Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Ανακοινώθηκαν 658 ονόματα της Δ φάσης
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Ανακοινώθηκαν 658 ονόματα της Δ φάσης
Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου
Στην πρόσληψη 658 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το διδακτικό έτος 2025-2026, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως προσωρινοί αναπληρωτές στη Γενική Εκπαίδευση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, προσλαμβάνονται 387 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση, καθώς και 271 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση.
Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας στην ανακοίνωση του προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:
(α) 387 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση ΕΔΩ
(β) 271 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση ΕΔΩ
Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 109 θέσεων (εκ των οποίων 92 κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων). Για την πλήρωση των θέσεων αυτών θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Ο πίνακας για την Πρωτοβάθμια ΕΔΩ
Ο πίνακας για την Δευτεροβάθμια ΕΔΩ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, προσλαμβάνονται 387 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση, καθώς και 271 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση.
Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας στην ανακοίνωση του προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:
(α) 387 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση ΕΔΩ
(β) 271 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση ΕΔΩ
Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 109 θέσεων (εκ των οποίων 92 κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων). Για την πλήρωση των θέσεων αυτών θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Ο πίνακας για την Πρωτοβάθμια ΕΔΩ
Ο πίνακας για την Δευτεροβάθμια ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα