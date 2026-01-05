Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας: «Red Code» σε 5 Περιφέρειες
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας: «Red Code» σε 5 Περιφέρειες

Πού χρειάζεται προσοχή - Η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο

Πού χρειάζεται προσοχή - Η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο
Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Δευτέρα (5/1). Θέμα της συνεδρίασης το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ).

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Την Τρίτη και την Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στην Κέρκυρα), την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2) Επιπροσθέτως, την Τετάρτη αναμένοντα ισχυρά φαινόμενα στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.

3) Την Τετάρτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους θυελλώδεις νοτιάδες.

4) Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα διατηρηθεί αλλά με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

Από αύριο Τρίτη (6/1) έως Τετάρτη (7/1) τις Περιφέρειες:

- Δυτικής Ελλάδας,
- Ηπείρου,
- Ιονίων Νήσων.

Από την Τετάρτη (7/1) έως και την Πέμπτη (8/1), τις Περιφέρειες:

- Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
- Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο.
