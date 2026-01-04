Γιώργος Παπαδάκης, ο ακούραστος, αυτοδημιούργητος άρχοντας της πρωινής ζώνης και το φυτώριο των παρουσιαστών που ανέδειξε

Αυτοδημιούργητος και απίστευτα εργατικός, o Γιώργος Παπαδάκης δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε - Η σπουδαία διαδρομή του στη δημοσιογραφία





Περνώντας το κατώφλι του «Στούντιο Φάρος» το μακρινό 1999 και συναντώντας τον Γιώργο Παπαδάκη ως νεαρή συντάκτρια, φοβήθηκα πως θα αντιμετώπιζα έναν κραταιό παρουσιαστή που οριακά θα διέθετε ένα τεταρτάκι για να βγει η συνέντευξη… Φευ!















Ωραία ηχούσε στα αυτιά μου. Νόμιζε ο κόσμος ότι εμείς οι «σταρ» δεν θα πηγαίναμε στα ΑΤΜ. Δεν διαφέρουμε σε τίποτα.



Οι μισθοί πια δεν διαφοροποιούνται. Είναι ευκαιρία να δούμε ότι τα μεγάλα ανοίγματα σε μία μικρή αγορά ήταν λάθος. Ο ανταγωνισμός ξεκίνησε από αυτούς που έπαιρναν τον έναν και τον άλλον. Δεν ζήτησα ποτέ αύξηση, μου την έδιναν πάντα οι απέναντι. Κι αυτό το πηγαινέλα μου θυμίζει αποτυχημένους ποδοσφαιριστές. Δεν δουλεύεις για τη φανέλα αλλά για την αξιοπρέπεια και αυτή μου επέβαλε να μην είμαι γυρολόγος, χωρίς να θέλω να θίξω όλους όσοι κάνουν μεταγραφές».



Ένα βλέμμα χαμηλωμένο με σεβασμό στα όσα του δόθηκαν και σε όσα κατέκτησε. Το 2017 σε μία ακόμη συνέντευξη προσπάθησε να εξηγήσει τους κινδύνους και να εξηγήσει γιατί δεν δεσμεύεται από τα νούμερα, παρά το γεγονός ότι η εκπομπή ήταν πρώτη με μεγάλη διαφορά: «Η ζωή ήταν απλόχερη μαζί μου. Μπόρεσα να έχω μια δουλειά, αναγνωρισιμότητα, έναν πάρα πολύ καλό μισθό, στη συνέχεια καλό μισθό και τώρα μέτριο μισθό.



Όμως το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου είναι αγώνας επιβίωσης. Την ξέρω τη ζωή, έχω δουλέψει από 12 ετών. Δεν κάνω τον Ξανθόπουλο, αλλά τη ζωή την ξέρω, δεν είμαι στοχαστής, είμαι αγωνιστής της ζωής. Έχω αγωνία να είμαι αξιοπρεπής. Είμαι σίγουρος για τους συνεργάτες μου και την προσπάθεια που κάνουμε να μην είμαστε εγκλωβισμένοι σε λογικές του τύπου «αυτό εμείς πιστεύουμε». Κοιτάμε προς όλες τις κατευθύνσεις.



Ταυτίζεται ο κόσμος με τα τηλεοπτικά πρόσωπα. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι της τηλεόρασης παρασυρόμαστε από τις αντιδράσεις του κόσμου. Μπορεί να έχεις καλεσμένο που να τον βρίσουν σε βαθμό που θα κοκκινήσει ως και ο Πάγκαλος. Εκείνη την ώρα πρέπει να έχεις την ψυχραιμία και ούτε να σφυρίξεις αδιάφορα αλλά ούτε και να ταυτιστείς με τον θυμό του τηλεθεατή, γιατί ο θυμός του κόσμου είναι καλυμμένος. Κανείς δεν τον ξέρει, ούτε καν το όνομά του. Αν πας να του χαϊδέψεις τα αφτιά, θα ξεφύγεις, θα λαϊκίσεις και θα χάσεις και την αξιοπρέπειά σου».

«Καλημέρα Ελλάδα»: Φυτώριο παρουσιαστών Ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ενώ προηγουμένως είχε ασχοληθεί και με τον έντυπο τύπο.



Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μπορεί να είχε συνδέσει το όνομά του με τον ΑΝΤ1, καθώς σε αυτό το κανάλι σημείωσε και σημειώνει μεγάλη επιτυχία, ωστόσο η πρώτη του δουλειά στην τηλεόραση ήταν η μεσημεριανή εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν τη δεκαετία του 1980 από τη συχνότητα της ΕΡΤ με συμπαρουσιαστές του τον Νάσο Αθανασίου και τη Σεμίνα Διγενή.



Την περίοδο 1988-1989 ήταν συμπαρουσιαστής-ρεπόρτερ στην ΕΤ1, ενώ το 1990-1992 παρουσίασε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή «Ελλάς το μεγαλείο σου». Άλλες εκπομπές που παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ήταν η «Κόκκινη Κάρτα», στην οποία είχε φιλοξενήσει μάλιστα την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το «Δέκα με τόνο» και η «Αρένα».



Από τον Απρίλιο του 1992, οπότε και προβλήθηκε η πρώτη εκπομπή, μέχρι και τον Ιούλιο του 2025 από το πλάι του Γιώργου Παπαδάκη πέρασαν σημαντικοί συνεργάτες, πολλοί εκ των οποίων διέγραψαν στην συνέχεια την δική τους πορεία. Η Μαρία Μπαλοδήμου ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 1992 μέχρι το 1994. Ο Γιώργος Αυτιάς ήταν συνεργάτης της εκπομπής από το 1992 μέχρι το 2003 κάνοντας οικονομικό ρεπορτάζ. Η Τατιάνα Στεφανίδου υπήρξε δημοσιογράφος και συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 1994 μέχρι το 1996, ενώ αργότερα ακολούθησε η δική της πορεία με παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και εκπομπών. Η Μάγδα Παπαγιάννη υπήρξε επίσης συμπαρουσιάστρια της εκπομπής.



Η Βίκυ Χατζηβασιλείου ήταν ρεπόρτερ της εκπομπής από το 1992 μέχρι το 2000 παρουσιάζοντας θέματα και γεγονότα που λάμβαναν χώρα στη Θεσσαλονίκη. Η Ελένη Τσαγκά υπήρξε συμπαρουσιάστρια και ρεπόρτερ της εκπομπής τη δεκαετία του 1990 ξεκινώντας την πορεία της από την εκπομπή, ενώ αργότερα παρουσίασε δελτία ειδήσεων στο Star Channel. Ο Γιώργος Βαρεμένος εργάστηκε ως δημοσιογράφος και συμπαρουσιαστής της εκπομπής μέχρι και το 2000. Ο Μίλτος Μακρίδης ήταν ρεπόρτερ της εκπομπής από το 1992 μέχρι το 1994, που ξεκίνησε να παρουσιάζει ψυχαγωγικές εκπομπές. Ο Ντίνος Σιωμόπουλος ήταν συμπαρουσιαστής της εκπομπής από το 2010 μέχρι το 2019.



Η Μπάγια Αντωνοπούλου ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 2015 μέχρι το 2018.Ακολούθησαν κι άλλοι όπως η Αλεξάνδρα Καϋμένου, η Χρύσα Φώσκολου, ο Γιώργος Γρηγοριάδης ενώ η Μαρία Αναστασοπούλου ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 2022 μέχρι το 2024.



Αποχαιρετισμός και αλλαγή σελίδας Στα 34τα γενέθλια του «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Παπαδάκης ανακοίνωσε εμφανώς συγκινημένος την απόφασή του να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν την εκπομπή: «Σας θεωρώ οικογένειά μου και αυτό που θα σας πω τώρα το συζήτησα πριν και με τη φυσική μου οικογένεια, τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Αυτή είναι η τελευταία χρονιά που κάνω το «Καλημέρα Ελλάδα» και νομίζω ότι άργησα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου σημαντικό άνθρωπο, οι άνθρωποι που περνάνε από την τηλεόραση ξεχνιούνται εύκολα. Η τηλεόραση είναι ένα πολύ δυνατό Μέσο και χρειάζεται νέους και δυνατούς ανθρώπους. Εγώ δεν έχω ούτε τη δύναμη πια των πρώτων χρόνων και δεν είμαι νέος. Αγαπάω τους νέους ανθρώπους και θέλω να δώσω την ευκαιρία και τη δυνατότητα – χωρίς τη συμμετοχή τη δική μου – ο ΑΝΤ1 να πάρει τις αποφάσεις του για τη συνέχεια αυτής της εκπομπής».



Τον Ιούλιο του 2025 ο Γιώργος Παπαδάκης έδωσε την τελευταία τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα»…. Μίλησε για το τέλος της εκπομπής λίγες ώρες αφού έσβησαν τα φώτα. «Νιώθω περίεργα. Είναι σα να μου έχει γίνει μια χειρουργική επέμβαση όχι για να μου αφαιρέσουν έναν όγκο ή ένα μέρος του σώματός μου αλλά για να μου αφαιρέσουν χρόνια. Αυτή δεν είναι μια εκπομπή είναι 34 χρόνια από την ζωή μου. Δεν θεωρώ ότι αυτός που είναι ταυτισμένος με αυτό που κάνει είναι και πετυχημένος. Δεν θέλω να γίνω αυτοαναφορικός το σιχαίνομαι, αλλά είναι ένα κομμάτι από την ζωή μου. Δεν έχω τρία παιδιά. Έχω τέσσερα. Έχω και το Καλημέρα Ελλάδα», είπε για το τέλος της εκπομπής του.



«Η απόφασή μου να στα σταματήσω κάποια στιγμή είχε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, γινόμουν γραφικός. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει το τέλος γιατί όσο θεωρείς τον εαυτό σου ικανό γι’ αυτό που κάνεις, πιστεύω ότι κάποια στιγμή κουράζεις. Δεν έχει να κάνει με τον ηλιακό ρατσισμό, αλλά κακά τα ψέματα το να βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο κάθε πρωί για 34 χρόνια από ένα σημείο και μετά λες να δω κι εγώ κάτι διαφορετικό.



Και στην τελική ανάλυση να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να κάνουν κάτι διαφορετικό και μπορεί να είναι και καλύτερο από αυτό που έκανα εγώ», συμπλήρωσε και εξομολογήθηκε πως «Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να απασχολείται με κάτι άλλος εκτός από την δουλειά μου. Μπορεί να μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω κάτι διαφορετικό που θα είναι η αρχή μιας καριέρας». Προσπάθησε λίγο να παρηγορηθεί και να βρει κάτι για να μην παραδεχθεί πως η απουσία από την τηλεόραση δεν είναι κάτι απλό. «Μου έλειψε να κάνω κάποια πράγματα στο σπίτι που να δικαιολογούν την παρουσία μου. Η γυναίκα μου άφησε τα δικά της όνειρα για να υπηρετήσει την οικογένεια. Θέλω να κάνω δουλειές του σπιτιού».



Ο Γιώργος Παπαδάκης όμως δεν έφυγε ποτέ από τον ΑΝΤ1. Ηταν εκεί, παρών, πήγαινε με την μηχανή του, χαιρετούσε τους πάντες και έμπαινε στο γραφείο του προκειμένου να δουλέψει και να καταστρώσει νέα σχέδια. Το 2026 ήταν η πρώτη χρονιά που ο Γιώργος Παπαδάκης δεν πρόλαβε να πει «Καλημέρα» στα στούντιο ΚΑΠΠΑ… Λίγους μήνες μετά το τέλος της εκπομπής ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε προδομένος από την καρδιά του.



