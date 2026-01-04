Αντίποινα μετά τον θάνατο του 30χρονου Κώστα: Καταστροφές σε άλλο κατάστημα του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου

Σε κλίμα έντασης και οργής εξελίχθηκαν τα γεγονότα στην Πάτρα μετά τον τραγικό θάνατο του 30χρονου Κώστα, καθώς σημειώθηκαν αντίποινα λίγες ώρες μετά το φονικό περιστατικό στο νυχτερινό κέντρο όπου ο νεαρός άνδρας ξυλοκοπήθηκε άγρια με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ρομά προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε άλλο κατάστημα που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εκτυλίχθηκε η μοιραία συμπλοκή. Πρόκειται για καφενείο που λειτουργεί στα Προσφυγικά της Πάτρας, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό και τον εσωτερικό του χώρο.

Οι καταστροφές σημειώθηκαν υπό το βάρος της οργής που ακολούθησε τον θάνατο του 30χρονου, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και σε άλλα σημεία της πόλης.



Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές



Την ίδια ώρα, το νυχτερινό κέντρο στο οποίο δέχθηκε τη φονική επίθεση ο Κώστας παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική φύλαξη, με κλούβες των ΜΑΤ να έχουν αναπτυχθεί τόσο έξω από το κατάστημα όσο και σε κοντινούς δρόμους, καθώς υπάρχει φόβος για νέες εντάσεις ή επεισόδια.

Παράλληλα, οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού. Οι δράστες έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ συνεχίζονται οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και μελών της παρέας του θύματος, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η αιματηρή συμπλοκή.

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή σε όλη την Πάτρα, επιδιώκοντας να διασφαλίσουν την τάξη και να αποτρέψουν νέα περιστατικά βίας, την ώρα που η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις γύρω από τον άδικο χαμό του 30χρονου άνδρα.