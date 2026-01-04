ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Αντίποινα μετά τον θάνατο του 30χρονου Κώστα: Καταστροφές σε άλλο κατάστημα του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ξυλοδαρμός Νεκρός Κατάστημα Καταστροφές

Αντίποινα μετά τον θάνατο του 30χρονου Κώστα: Καταστροφές σε άλλο κατάστημα του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου

Ρομά φέρονται να προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε καφενείο στα Προσφυγικά, λίγες ώρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στο νυχτερινό κέντρο όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο 30χρονος

Αντίποινα μετά τον θάνατο του 30χρονου Κώστα: Καταστροφές σε άλλο κατάστημα του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου
37 ΣΧΟΛΙΑ

Σε κλίμα έντασης και οργής εξελίχθηκαν τα γεγονότα στην Πάτρα μετά τον τραγικό θάνατο του 30χρονου Κώστα, καθώς σημειώθηκαν αντίποινα λίγες ώρες μετά το φονικό περιστατικό στο νυχτερινό κέντρο όπου ο νεαρός άνδρας ξυλοκοπήθηκε άγρια με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ρομά προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε άλλο κατάστημα που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εκτυλίχθηκε η μοιραία συμπλοκή. Πρόκειται για καφενείο που λειτουργεί στα Προσφυγικά της Πάτρας, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό και τον εσωτερικό του χώρο.

Οι καταστροφές σημειώθηκαν υπό το βάρος της οργής που ακολούθησε τον θάνατο του 30χρονου, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και σε άλλα σημεία της πόλης.

Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές

patra1__3_
patra1__2_
maketa-patra1
patra1__1_

Την ίδια ώρα, το νυχτερινό κέντρο στο οποίο δέχθηκε τη φονική επίθεση ο Κώστας παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική φύλαξη, με κλούβες των ΜΑΤ να έχουν αναπτυχθεί τόσο έξω από το κατάστημα όσο και σε κοντινούς δρόμους, καθώς υπάρχει φόβος για νέες εντάσεις ή επεισόδια.

Παράλληλα, οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού. Οι δράστες έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ συνεχίζονται οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και μελών της παρέας του θύματος, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η αιματηρή συμπλοκή.

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή σε όλη την Πάτρα, επιδιώκοντας να διασφαλίσουν την τάξη και να αποτρέψουν νέα περιστατικά βίας, την ώρα που η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις γύρω από τον άδικο χαμό του 30χρονου άνδρα.

37 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης