Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική για το αλκοόλ: Συνελήφθησαν 13 οδηγοί, κάτω από 1% τα θετικά αποτελέσματα
211 παραβάσεις βεβαιώθηκαν ως αποτέλεσμα 23.095 ελέγχων αλκοολομέτρησης - 113 οδηγοί διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια
Σε 26 συλλήψεις οδηγών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας στην Αττική κατά την διάρκεια ελέγχων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες στο λεκανοπέδιο, από το πρώι της Τετάρτης 14 Μαΐου έως και το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου. Πραγματοποιήθηκαν 23.095 αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν 4.710 παραβάσεις, ενώ 13 οδηγοί συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το ποσοστό των θετικών αλκοτέστ διαμορφώθηκε στο 0,91% επί του συνόλου των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.
Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εξόρμησης, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν συνολικά 211 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Από αυτούς, οι 113 οδηγοί διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ 13 συνελήφθησαν καθώς οδηγούσαν με ένδειξη άνω του 0,60 mgr/l στην εκπνοή.
Παράλληλα, οι αρχές βεβαίωσαν παραβάσεις που αφορούσαν υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, καθώς και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.
Κατά τους ελέγχους ακινητοποιήθηκαν 730 οχήματα, ενώ 94 από αυτά μεταφέρθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 841 άδειες ικανότητας οδήγησης και 197 άδειες κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το ποσοστό των θετικών αλκοτέστ διαμορφώθηκε στο 0,91% επί του συνόλου των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επιχείρησης. Στην ειδική επιχειρησιακή δράση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και στελέχη των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
