Ένταση στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου
Η Γεωργία ήταν έγκυος επτά εβδομάδων όταν δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύντροφό της και τον 37χρονο φίλο του την Πρωτοχρονιά του 2024
Ένταση επικράτησε στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης όπου ήταν προγραμματισμένη η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την άγρια δολοφονία 41χρονης Γεωργίας Μουράτη στη Θεσσαλονίκη την Πρωτοχρονιά του 2024, η οποία και αναβλήθηκε.
Η 41χρονη ήταν έγκυος επτά εβδομάδων, όταν δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύντροφό της και τον 37χρονο φίλο του οι οποίοι σε πρώτο βαθμό κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, διακοπή κύησης και ληστεία, λαμβάνοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης και 15 ετών.
Ο 41χρονος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο σήμερα αφού είχε ζητήσει να μην μεταχθεί από τις φυλακές όπου κρατείται, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η παρουσία, όμως, του συγκατηγορουμένου που κοίταξε τους συγγενείς, προκάλεσε την αντίδρασή τους, κατά τις ίδιες πηγές.
«Αφαίρεσαν τη ζωή της κόρης μου και το μόνο που κάνανε μας κάρφωσαν από ένα μαχαίρι και κάθε φορά το ζούμε. Τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να πεις», ανέφερε βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο ο πατέρας της 41χρονης.
«Και οι δύο είχαν την ίδια συμμετοχή, είναι συναυτουργοί, το πρωτόδικο δικαστήριο κατέληξε σ’ αυτήν την κρίση και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι», δήλωσε στην ΕΡΤ η Αριάδνη Νούκα, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας.
«Δεν αρκεί να αποδίδουμε μια πράξη σε κάποιον δράστη. Πρέπει να βρούμε και ένα κίνητρο. Δηλαδή αν έκανε αυτό για το οποίο τον κατηγορούμε, για ποιο λόγο το έχει κάνει; Εδώ αποδόθηκε η συγκεκριμένη κατηγορία στον εντολέα μου, χωρίς να του έχει αποδοθεί ποτέ το παραμικρό κίνητρο», υποστήριξε από την πλευρά του ο Όθων Παπαδόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης του 41χρονου.
Η 41χρονη δολοφονήθηκε άγρια όταν ο σύντροφος και ο φίλος του σκηνοθέτησαν ληστεία για να πάρουν χρήματα που είχε. Όταν τους αντιλήφθηκε δεν δίστασαν να τη σκοτώσουν, ενώ ήταν έγκυος. Τοποθέτησαν το πτώμα της σε μία κούτα και το πέταξαν σε δασική περιοχή. Ο σύντροφος τις ημέρες που αγνοούνταν παρίστανε ότι δεν γνώριζε τίποτα και έλεγε ότι την αναζητούσε.
Ο 41χρονος έχει καταδικαστεί για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μέχρι και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της αδελφής του.
