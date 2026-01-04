ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες και στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμια FIR Αθηνών Ηράκλειο Κρήτης Αεροπλάνα

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες και στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης

Πρόβλημα στις ραδιοεπικοινωνίες του FIR Αθηνών έχει καθηλώσει τις πτήσεις στην Ελλάδα, με επιβάτες να περιμένουν στον χώρο αναχωρήσεων και καθυστερήσεις σε όλο το δίκτυο

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες και στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλη ταλαιπωρία βιώνουν πολλοί επιβάτες από το πρωί της Κυριακής (1/4) στα αεροδρόμια της χώρας εξαιτίας σοβαρού τεχνικού προβλήματος που επηρεάζει τις ραδιοεπικοινωνίες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής και έχει οδηγήσει στο κλείσιμο του FIR Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ασφαλής και κανονική επικοινωνία των πιλότων με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Άμεσα επηρεάστηκαν πτήσεις τόσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, με καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεων

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες του creta24.gr, αρκετοί επιβάτες περιμένουν με αγωνία στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς τα αεροπλάνα είναι καθηλωμένα.

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες και στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης

Μέχρι στιγμής έχουν αναβληθεί, τρεις πτήσεις με προορισμό τη Ρόδο, την Αθήνα και το Μόναχο, και έχουν τουλάχιστον τετράωρη καθυστέρηση.

Πριν από λίγο, ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα ότι θα αναχωρήσει μία πρωινή πτήση που ήταν προγραμματισμένη στις 9 το πρωί για Αθήνα.

Κλείσιμο
Μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες και στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης

Αυτή την περίοδο του χρόνου το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εξυπηρετεί περίπου 25 αναχωρήσεις και προσγειώσεις καθημερινά, ενώ το καλοκαίρι εξυπηρετεί σχεδόν 400.

Στην ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρει:

«Πρόβλημα Συχνοτήτων στο F.I.R. Αθηνών

Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης