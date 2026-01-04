Μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες και στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης

Πρόβλημα στις ραδιοεπικοινωνίες του FIR Αθηνών έχει καθηλώσει τις πτήσεις στην Ελλάδα, με επιβάτες να περιμένουν στον χώρο αναχωρήσεων και καθυστερήσεις σε όλο το δίκτυο





Συγκεκριμένα, το







Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες του





Μέχρι στιγμής έχουν αναβληθεί, τρεις πτήσεις με προορισμό τη Ρόδο, την Αθήνα και το Μόναχο, και έχουν τουλάχιστον τετράωρη καθυστέρηση.



Πριν από λίγο, ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα ότι θα αναχωρήσει μία πρωινή πτήση που ήταν προγραμματισμένη στις 9 το πρωί για Αθήνα.



Κλείσιμο

Αυτή την περίοδο του χρόνου το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εξυπηρετεί περίπου 25 αναχωρήσεις και προσγειώσεις καθημερινά, ενώ το καλοκαίρι εξυπηρετεί σχεδόν 400.



Στην ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρει:



Μεγάλη ταλαιπωρία βιώνουν πολλοί επιβάτες από το πρωί της Κυριακής (1/4) στα αεροδρόμια της χώρας εξαιτίας σοβαρού τεχνικού προβλήματος που επηρεάζει τις ραδιοεπικοινωνίες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής και έχει οδηγήσει στο κλείσιμο του FIR Αθηνών Συγκεκριμένα, το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ασφαλής και κανονική επικοινωνία των πιλότων με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.Άμεσα επηρεάστηκαν πτήσεις τόσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, με καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεωνΌπως φαίνεται σε φωτογραφίες του creta24.gr , αρκετοί επιβάτες περιμένουν με αγωνία στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο Κρήτης , καθώς τα αεροπλάνα είναι καθηλωμένα.Μέχρι στιγμής έχουν αναβληθεί, τρεις πτήσεις με προορισμό τη Ρόδο, την Αθήνα και το Μόναχο, και έχουν τουλάχιστον τετράωρη καθυστέρηση.Πριν από λίγο, ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα ότι θα αναχωρήσει μία πρωινή πτήση που ήταν προγραμματισμένη στις 9 το πρωί για Αθήνα.Αυτή την περίοδο του χρόνου το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εξυπηρετεί περίπου 25 αναχωρήσεις και προσγειώσεις καθημερινά, ενώ το καλοκαίρι εξυπηρετεί σχεδόν 400.Στην ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρει:

«Πρόβλημα Συχνοτήτων στο F.I.R. Αθηνών



Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».