Άνδρας ταμπουρώθηκε με όπλο μέσα στο σπίτι του στο Αίγιο και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Κατά πληροφορίες, στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του, η οποία ωστόσο κατάφερε να βγει
Αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή της Άκολης στο Αίγιο, για έναν 35χρονο άνδρα ο οποίος ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του με όπλο και απειλούσε να αυτοκτονήσει.
Σύμφωνα με το tempo24, στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του η οποία, ωστόσο, κατάφερε να βγει εγκαίρως.
Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς, ο 35χρονος βγήκε από το σπίτι και παραδόθηκε, ενώ θα οδηγηθεί για εξετάσεις, καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής φύσεως.
