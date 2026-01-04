ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Άνδρας ταμπουρώθηκε με όπλο μέσα στο σπίτι του στο Αίγιο και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Άνδρας ταμπουρώθηκε με όπλο μέσα στο σπίτι του στο Αίγιο και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Κατά πληροφορίες, στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του, η οποία ωστόσο κατάφερε να βγει

Αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή της Άκολης στο Αίγιο, για έναν 35χρονο άνδρα ο οποίος ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του με όπλο και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με το tempo24, στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του η οποία, ωστόσο, κατάφερε να βγει εγκαίρως.

Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς, ο 35χρονος βγήκε από το σπίτι και παραδόθηκε, ενώ θα οδηγηθεί για εξετάσεις, καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής φύσεως.
