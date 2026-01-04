Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ρέθυμνο: 32χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας χλωρίνη
Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από συγγενικά της πρόσωπα που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί
Τέλος στη ζωή της επιχείρησε να βάλει το βράδυ του Σαββάτου μία 32χρονη στο Ρέθυμνο καταναλώνοντας χλωρίνη.
Όπως αναφέρει το patris.gr, η 32χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από συγγενικά της πρόσωπα που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.
Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές πράξεις και μόλις αισθάνθηκε καλύτερα, αποχώρησε μόνη της. Τα συγγενικά της πρόσωπα κατάφεραν να την εντοπίσουν λίγο αργότερα.
Μετά από συζητήσεις, η ίδια πείστηκε να επιστρέψει στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε ψυχιατρικές εξετάσεις.
