Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο από σήμερα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια
Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και σκόνη από την Αφρική - Πού θα εκδηλωθούν λασποβροχές ανήμερα των Θεοφανίων
Ζεστός για την εποχή θα είναι σε γενικές γραμμές ο καιρός, ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ενισχυμένοι, τοπικά θυελλώδεις, νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν την Κυριακή 04/01 στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο εντάσεως μέχρι 8 μποφόρ.
Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Στην υπόλοιπη χώρα θα σχηματιστούν νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 7 και στο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο, έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός τη Δευτέρα 05/01Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα.
Ο καιρός τα Θεοφάνια 06/12 σε χάρτες, προειδοποίηση Τσατραφύλλια για έντονα φαινόμενα σε δυτική Ελλάδα, Θράκη και ανατολικό ΑιγαίοΌπως προειδοποιεί και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, οι βροχές το Σαββατοκύριακο 03/12 και 04/12 θα περιοριστούν στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ωστόσο θα ενταθούν τη Δευτέρα, ανήμερα τα Θεοφάνια, αλλά και την Τετάρτη.
Συγκεκριμένα, την Τρίτη και την Τετάρτη, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι νοτιάδες, με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη. Παρά τα έντονα φαινόμενα, η θερμοκρασία παραμένει ήπια και δεν αναμένονται ιδιαίτερα ψυχρές συνθήκες.
Ολόκληρη η ανάρτηση Τσατραφύλλια
Η αναλυτική πρόγνωση
Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα και στα βορειοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.
ΤετάρτηΑυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.
Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
