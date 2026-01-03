ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Καιρός Θεοφάνια: Αλλαγή σκηνικού με λασποβροχές, έρχονται έντονα φαινόμενα σε δυτική Ελλάδα, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Κακοκαιρία Θεοφάνια Αφρικανική σκόνη

Καιρός Θεοφάνια: Αλλαγή σκηνικού με λασποβροχές, έρχονται έντονα φαινόμενα σε δυτική Ελλάδα, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο

Με τι καιρό θα κάνουμε Θεοφάνια - Προβλέπεται έντονη αστάθεια και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, χωρίς να σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας

Καιρός Θεοφάνια: Αλλαγή σκηνικού με λασποβροχές, έρχονται έντονα φαινόμενα σε δυτική Ελλάδα, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με λασποβροχές και μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα σημαδευτούν τα Θεοφάνια, καθώς οι βροχές αναμένεται να ενταθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα.

Οι νοτιάδες θα φτάνουν στα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία παραμένει ήπια, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 20 βαθμούς σε κεντρική και νότια Ελλάδα. 

Ο καιρός τα Θεοφάνια 06/12 σε χάρτες, προειδοποίηση Τσατραφύλλια για έντονα φαινόμενα σε δυτική Ελλάδα, Θράκη και  ανατολικό Αιγαίο

Όπως προειδοποιεί και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, οι βροχές το Σαββατοκύριακο 03/12 και 04/12 θα περιοριστούν στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ωστόσο θα ενταθούν τη Δευτέρα, ανήμερα τα Θεοφάνια, αλλά και την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη και την Τετάρτη, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι νοτιάδες, με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη. Παρά τα έντονα φαινόμενα, η θερμοκρασία παραμένει ήπια και δεν αναμένονται ιδιαίτερα ψυχρές συνθήκες.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τσατραφύλλια


3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης