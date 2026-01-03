Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Καιρός Θεοφάνια: Αλλαγή σκηνικού με λασποβροχές, έρχονται έντονα φαινόμενα σε δυτική Ελλάδα, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο
Με τι καιρό θα κάνουμε Θεοφάνια - Προβλέπεται έντονη αστάθεια και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, χωρίς να σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας
Με λασποβροχές και μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα σημαδευτούν τα Θεοφάνια, καθώς οι βροχές αναμένεται να ενταθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.
Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα.
Οι νοτιάδες θα φτάνουν στα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία παραμένει ήπια, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 20 βαθμούς σε κεντρική και νότια Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, την Τρίτη και την Τετάρτη, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι νοτιάδες, με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη. Παρά τα έντονα φαινόμενα, η θερμοκρασία παραμένει ήπια και δεν αναμένονται ιδιαίτερα ψυχρές συνθήκες.
Ο καιρός τα Θεοφάνια 06/12 σε χάρτες, προειδοποίηση Τσατραφύλλια για έντονα φαινόμενα σε δυτική Ελλάδα, Θράκη και ανατολικό ΑιγαίοΌπως προειδοποιεί και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, οι βροχές το Σαββατοκύριακο 03/12 και 04/12 θα περιοριστούν στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ωστόσο θα ενταθούν τη Δευτέρα, ανήμερα τα Θεοφάνια, αλλά και την Τετάρτη.
