Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αρτέμιδα

Στις φλόγες σπίτι στην Αρτέμιδα, από τζάκι ξεκίνησε η φωτιά

Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Σπάτων - Αρτέμιδας έσπευσε στην περιοχή, απομακρύνοντας έγκαιρα τους ενοίκους, πριν η φωτιά εξαπλωθεί

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου 03/01 σε σπίτι στην Αρτέμιδα στην περιοχή Γιούργια.

Στην περιοχή, όπως μεταδίδει το irafina.gr, έσπευσε ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Σπάτων - Αρτέμιδας, απομακρύνοντας τους ενοίκους, λίγο πριν η φωτιά εξαπλωθεί.

Όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδας, Παναγιώτης Λάμπρου, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η αιτία της πυρκαγιάς προήλθε από το τζάκι.

Μέσα στο σπίτι υπήρχαν φιάλες υγραερίου, γεγονός που καθιστούσε ιδιαίτερα επικίνδυνη την επιχείρηση κατάσβεσης. Το σπίτι, δυστυχώς, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο συμβάν επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το Εθελοντικό Κλιμάκιο Βραυρώνα 1, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και εθελοντές.
