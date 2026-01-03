Σούπερ μάρκετ και καταστήματα: Το ωράριο λειτουργίας σήμερα Σάββατο

Τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς αλλά και την δεύτερη ημέρα του χρόνου. Έτσι πολλοί εργαζόμενοι είτε ξεκουράστηκαν είτε πήγαν στη δουλειά για την καθιερωμένη ετήσια απογραφή.Τα σούπερ μάρκετ επανέρχονται στο κανονικό τους ωράριο. Σήμερα άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν 20:00 το βράδυ.Με το εορταστικό ωράριο να λαμβάνει τέλος, τα καταστήματα στο λιανεμπόριο θα ακολουθήσουν πιο χαλαρό ωράριο.Τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 9:00 και θα κλείσουν στις 15:00 εκτός από τα malls που θα κλείσουν γύρω στις 20:00.