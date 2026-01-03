Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Σούπερ μάρκετ και καταστήματα: Το ωράριο λειτουργίας σήμερα Σάββατο
Σούπερ μάρκετ και καταστήματα: Το ωράριο λειτουργίας σήμερα Σάββατο
Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας τους σήμερα Σάββατο
Τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς αλλά και την δεύτερη ημέρα του χρόνου. Έτσι πολλοί εργαζόμενοι είτε ξεκουράστηκαν είτε πήγαν στη δουλειά για την καθιερωμένη ετήσια απογραφή.
Τα σούπερ μάρκετ επανέρχονται στο κανονικό τους ωράριο. Σήμερα άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν 20:00 το βράδυ.
Με το εορταστικό ωράριο να λαμβάνει τέλος, τα καταστήματα στο λιανεμπόριο θα ακολουθήσουν πιο χαλαρό ωράριο.
Τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 9:00 και θα κλείσουν στις 15:00 εκτός από τα malls που θα κλείσουν γύρω στις 20:00.
Τα σούπερ μάρκετ επανέρχονται στο κανονικό τους ωράριο. Σήμερα άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν 20:00 το βράδυ.
Με το εορταστικό ωράριο να λαμβάνει τέλος, τα καταστήματα στο λιανεμπόριο θα ακολουθήσουν πιο χαλαρό ωράριο.
Τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 9:00 και θα κλείσουν στις 15:00 εκτός από τα malls που θα κλείσουν γύρω στις 20:00.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα