Ρομά έκλεψαν από δύο παιδιά τα χρήματα από τα κάλαντα στην Πάτρα, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας και έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας

Τα ίχνη τριών Ρομά, οι οποίοι έκλεψαν τα χρήματα που είχαν μαζέψει δύο παιδάκια από τα κάλαντα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αναζητούν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτραόπως μεταδίδει η ΕΡΤ.



Το περιστατικό σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της οδού Κανελλοπούλου και έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Μάλιστα οι τρεις νεαροί Ρομά ακούγονται να ζητούν από τα παιδιά να τους δώσουν τα χρήματα με τα θύματα να αρνούνται.

Στη συνέχεια τα ανάγκασαν να τους δώσουν τα χρήματα και οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν από το σημείο.
