Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ρομά έκλεψαν από δύο παιδιά τα χρήματα από τα κάλαντα στην Πάτρα, δείτε βίντεο
Ρομά έκλεψαν από δύο παιδιά τα χρήματα από τα κάλαντα στην Πάτρα, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας και έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας
Τα ίχνη τριών Ρομά, οι οποίοι έκλεψαν τα χρήματα που είχαν μαζέψει δύο παιδάκια από τα κάλαντα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αναζητούν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της οδού Κανελλοπούλου και έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Μάλιστα οι τρεις νεαροί Ρομά ακούγονται να ζητούν από τα παιδιά να τους δώσουν τα χρήματα με τα θύματα να αρνούνται.
Στη συνέχεια τα ανάγκασαν να τους δώσουν τα χρήματα και οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν από το σημείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της οδού Κανελλοπούλου και έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Μάλιστα οι τρεις νεαροί Ρομά ακούγονται να ζητούν από τα παιδιά να τους δώσουν τα χρήματα με τα θύματα να αρνούνται.
Στη συνέχεια τα ανάγκασαν να τους δώσουν τα χρήματα και οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν από το σημείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα