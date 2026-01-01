Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς δύο γυναίκες στην Κομοτηνή
ΕΛΛΑΔΑ
Κομοτηνή Πυροβολισμοί Τραυματίες Νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς δύο γυναίκες στην Κομοτηνή

Τραυματίστηκαν από σκάγια στα πόδια - Το περιστατικό έγινε μετά την αλλαγή της χρονιάς

Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς δύο γυναίκες στην Κομοτηνή
Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής Σισμανόγλειο μεταφέρθηκαν μετά την αλλαγή της χρονιάς δύο νεαρές κοπέλες, με τραύματα στα πόδια τους από σκάγια.

Σύμφωνα με αναφορές από τη συνοικία βόρεια του νοσοκομείου, κάτοικοι άρχισαν να πυροβολούν λίγο πριν την αλλαγή του έτους. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σκάγια από όπλο -πιθανώς από καραμπίνα- εκτοξεύτηκαν και χτύπησαν μία 16χρονη και μία 18χρονη στα πόδια, σύμφωνα με το xronos.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά χρήζουν περίθαλψης που τη λαμβάνουν στο νοσοκομείο.

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης