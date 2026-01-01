Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς δύο γυναίκες στην Κομοτηνή
Τραυματίστηκαν από σκάγια στα πόδια - Το περιστατικό έγινε μετά την αλλαγή της χρονιάς
Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής Σισμανόγλειο μεταφέρθηκαν μετά την αλλαγή της χρονιάς δύο νεαρές κοπέλες, με τραύματα στα πόδια τους από σκάγια.
Σύμφωνα με αναφορές από τη συνοικία βόρεια του νοσοκομείου, κάτοικοι άρχισαν να πυροβολούν λίγο πριν την αλλαγή του έτους. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σκάγια από όπλο -πιθανώς από καραμπίνα- εκτοξεύτηκαν και χτύπησαν μία 16χρονη και μία 18χρονη στα πόδια, σύμφωνα με το xronos.gr.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά χρήζουν περίθαλψης που τη λαμβάνουν στο νοσοκομείο.
