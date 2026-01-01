Καιρός: Πρωτοχρονιά με κρύο και παγετό σε όλη τη χώρα, βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας από την Παρασκευή

Δείτε σε ποιες περιοχές θα χιονίσει σήμερα, την πρώτη μέρα της νέας χρονιάς, και πότε θα αρχίσει να ανεβαίνει ο υδράργυρος