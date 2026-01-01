Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Με πυροτεχνήματα, drones και πολλή μουσική υποδέχθηκε η Ελλάδα το 2026: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με πυροτεχνήματα, drones και πολλή μουσική υποδέχθηκε η Ελλάδα το 2026: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εντυπωσιακή αλλαγή χρόνου - Μικροί και μεγάλοι στους δρόμους, ευχές, χαμόγελα, χορός και ένα ατελείωτο πάρτι σε όλη τη χώρα
Την έλευση της νέας χρονιάς γιορτάζουν μικροί και μεγάλοι απ' άκρου εις άκρον της χώρας, με τα μεγάλα υπαίθρια πάρτι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να δίνουν τον ρυθμό.
Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό κι ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και τις πλατείες, για να γιορτάσει την αλλαγή του έτους, να χορέψει με την ψυχή του, να διασκεδάσει και να ευχηθεί το 2026 να φέρει υγεία, χαρές, ευτυχία και όλα όσα το 2025 ίσως στέρησε από πολλούς.
Οι εορταστικές και δωρεάν επιλογές, άλλωστε, για να περάσει κανείς το ρεβεγιόν του, ήταν πολλές, ακόμα κι αν δεν προτιμούσε κάποιο από τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, που τέτοιες μέρες γεμίζουν ασφυκτικά.
Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχθηκε το 2026 με μια λαμπερή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις, στην πλατεία Συντάγματος. Στις 22:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων άνοιξε τη βραδιά και ακολούθησαν επί σκηνής ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη, με τον Νίκο Μουτσινά και την Τόνια Σωτηροπούλου να παρουσιάζουν την εκδήλωση και ένα θεαματικό drone show να «κλέβει» την παράσταση, κάνοντας τη νύχτα... μέρα στον ουρανό της Αθήνας.
Εικόνα από τη γιορτή στο Σύνταγμα
Όταν έφτασε η ώρα για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή της πλατείας, ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, μίλησε για «την Αθήνα που ενώνει» και μαζί με τους καλλιτέχνες έκανε την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026.
Στις 12 ακριβώς πυροτεχνήματα τινάχθηκαν και φώτισαν τον αττικό ουρανό, αλλά όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, ώστε να μην ταραχθούν οι τετράποδοι «κάτοικοι» της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα, στον ουρανό εκατοντάδες drones δημιούργησαν ένα σόου με φωτεινά σχέδια, ενώ στο τέλος σχημάτισαν και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς πάνω στη σκηνή τραγούδησαν και δύο δικά του τραγούδια ως έναν μικρό φόρο τιμής.
Πρωτοχρονιά με λάμψη, χαρά, αγάπη και μοναδικές συναυλίες, με ελεύθερη είσοδο, διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής σε δύο σημεία του λεκανοπεδίου, στο Πεδίον του Άρεως και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση.
Στο Πεδίον του Άρεως, το κοινό ξεσήκωσαν η Ελένη Φουρέιρα, ο ZAF και ο DJ Bobito, σε μια νύχτα με φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες ανθρώπους να καλωσορίζουν το 2026. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση, μία ώρα πριν το... ποδαρικό του 2026, η Κλαυδία διασκέδασε το κοινό, έχοντας μαζί της τους DJ Playmen.
Το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης πάτησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στο Πάρκο Τρίτση, όπου βρέθηκε με την οικογένειά του.
Αμέσως μετά ένα φαντασμαγορικό drone show φώτισε τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.
Στο Φάληρο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποχαιρέτησε το 2025 και υποδέχτηκε το 2026 με ένα μεγάλο πάρτι. Η Αγορά γέμισε φως, μουσική και κέφι, σε μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους, που έχει πλέον καθιερωθεί . Οικοδεσπότης της λαμπερής γιορτής ήταν ο τραγουδιστής και ηθοποιός Ζερόμ Καλούτα. Το μουσικό πρόγραμμα ανέλαβε η Alexandra Sieti με την επταμελή μπάντα της, ενώ ο Sunshine Pedro ανέλαβε τα decks.
Εικόνα από τη γιορτή στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος
Με ένα εντυπωσιακό laser show, με αμέτρητα πυροτεχνήματα και υπό τους ήχους παγκοσμίου φήμης djs, η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε το 2025 και υποδέχτηκε το 2026 με φόντο τον Λευκό Πύργο.
Από νωρίς το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, το παραλιακό μέτωπο «πλημμύρισε» από κόσμο, που αψηφώντας το τσουχτερό κρύο.
Ο Λευκός Πύργος «λούστηκε» στα πρώτα λεπτά του 2026 από εντυπωσιακούς φωτισμούς, χαρίζοντας εικόνες που άρχισαν ήδη να ταξιδεύουν στον ψηφιακό κόσμο των social media. Ο δήμος Θεσσαλονίκης σχεδίαζε εδώ και καιρό τη δράση «New Year's Eve Thessaloniki/welcome 2026!», επιθυμώντας οι θεατές να χορεύουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες στους ρυθμούς της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.
«Η Θεσσαλονίκη είναι η πιο όμορφη πόλη της χώρας και της ταιριάζει να κοιτάει μόνο ψηλά. Από εδώ στέλνουμε το χαμόγελο της αισιοδοξίας. Μια πόλη που σήμερα γιορτάζει και στέλνουμε το μήνυμα: να είμαστε πιο δυνατοί και την καινούργια χρονιά κανένας να μην αισθάνεται μόνος. Σε αυτή την πόλη πάντα υπάρχει κάποιος που σκέφτεται τον άλλον» είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στην αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου.
Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν δύο ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας, οι Fideles και οι Gheist, με εμφανίσεις στα πιο εμβληματικά φεστιβάλ και σημεία του κόσμου -από τις Πυραμίδες της Γκίζας μέχρι την πύλη του Βραδεμβούργου, με εκατομμύρια πωλήσεις και streams. Επίσης, την εκδήλωση πλαισίωσαν μερικοί από τους σημαντικότερους DJs και παραγωγούς με διεθνή καριέρα και παρουσία, όπως οι Ison, Momery, Kiki Botonaki & Dest που «ένωσαν» διαφορετικά ακροατήρια γύρω από έναν κοινό παρονομαστή: τη δύναμη της μουσικής και της εικόνας.
