Με πυροτεχνήματα, drones και πολλή μουσική υποδέχθηκε η Ελλάδα το 2026: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Την έλευση της νέας χρονιάς γιορτάζουν μικροί και μεγάλοι απ' άκρου εις άκρον της χώρας, με τα μεγάλα υπαίθρια πάρτι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να δίνουν τον ρυθμό.Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό κι ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και τις πλατείες, για να γιορτάσει την αλλαγή του έτους, να χορέψει με την ψυχή του, να διασκεδάσει και να ευχηθεί το 2026 να φέρει υγεία, χαρές, ευτυχία και όλα όσα το 2025 ίσως στέρησε από πολλούς.Οι εορταστικές και δωρεάν επιλογές, άλλωστε, για να περάσει κανείς το ρεβεγιόν του, ήταν πολλές, ακόμα κι αν δεν προτιμούσε κάποιο από τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, που τέτοιες μέρες γεμίζουν ασφυκτικά.Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχθηκε το 2026 με μια λαμπερή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις, στην πλατεία Συντάγματος. Στις 22:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων άνοιξε τη βραδιά και ακολούθησαν επί σκηνής, με τοννα παρουσιάζουν την εκδήλωση και ένα θεαματικό drone show να «κλέβει» την παράσταση, κάνοντας τη νύχτα... μέρα στον ουρανό της Αθήνας.Όταν έφτασε η ώρα για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή της πλατείας, ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, μίλησε για «την Αθήνα που ενώνει» και μαζί με τους καλλιτέχνες έκανε την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026.Στις 12 ακριβώς πυροτεχνήματα τινάχθηκαν και φώτισαν τον αττικό ουρανό, αλλά όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ώστε να μην ταραχθούν οι τετράποδοι «κάτοικοι» της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα, στον ουρανό εκατοντάδες drones δημιούργησαν ένα σόου με φωτεινά σχέδια, ενώ στο τέλος σχημάτισαν και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς πάνω στη σκηνή τραγούδησαν και δύο δικά του τραγούδια ως έναν μικρό φόρο τιμής.