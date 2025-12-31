Οδηγός παρίστανε τον αστυνομικό για να ληστέψει Πακιστανό στον Άγιο Δημήτριο, πιάστηκαν στα χέρια μόλις αντιλήφθηκε την απάτη
Οδηγός παρίστανε τον αστυνομικό για να ληστέψει Πακιστανό στον Άγιο Δημήτριο, πιάστηκαν στα χέρια μόλις αντιλήφθηκε την απάτη

Ο δράστης άρπαξε από το μπουφάν του άνδρα πορτοφόλι που περιείχε 200 ευρώ σε μετρητά και εξαφανίστηκε

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Περιστατικό ληστείας σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο με δράστη έναν άνδρα που προσποιήθηκε τον αστυνομικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό έγινε γύρω στις 20:10 στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 249, όταν άνδρας που επέβαινε σε ΙΧ αυτοκίνητο προσέγγισε 33χρονο Πακιστανό υπήκοο, ο οποίος βρισκόταν σε στάση λεωφορείου.

Ο οδηγός του οχήματος του είπε «ψηλά τα χέρια, αστυνομία», με αποτέλεσμα το θύμα να φοβηθεί και να υπακούσει. Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή, ο δράστης άρπαξε από το μπουφάν του άνδρα πορτοφόλι που περιείχε 200 ευρώ σε μετρητά.

Όταν το θύμα αντιλήφθηκε ότι ο δράστης δεν ήταν αστυνομικός, ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ τους. Παρά την αντίδραση του παθόντα, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.
