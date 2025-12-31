Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Οδηγός παρίστανε τον αστυνομικό για να ληστέψει Πακιστανό στον Άγιο Δημήτριο, πιάστηκαν στα χέρια μόλις αντιλήφθηκε την απάτη
Οδηγός παρίστανε τον αστυνομικό για να ληστέψει Πακιστανό στον Άγιο Δημήτριο, πιάστηκαν στα χέρια μόλις αντιλήφθηκε την απάτη
Ο δράστης άρπαξε από το μπουφάν του άνδρα πορτοφόλι που περιείχε 200 ευρώ σε μετρητά και εξαφανίστηκε
Περιστατικό ληστείας σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο με δράστη έναν άνδρα που προσποιήθηκε τον αστυνομικό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό έγινε γύρω στις 20:10 στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 249, όταν άνδρας που επέβαινε σε ΙΧ αυτοκίνητο προσέγγισε 33χρονο Πακιστανό υπήκοο, ο οποίος βρισκόταν σε στάση λεωφορείου.
Ο οδηγός του οχήματος του είπε «ψηλά τα χέρια, αστυνομία», με αποτέλεσμα το θύμα να φοβηθεί και να υπακούσει. Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή, ο δράστης άρπαξε από το μπουφάν του άνδρα πορτοφόλι που περιείχε 200 ευρώ σε μετρητά.
Όταν το θύμα αντιλήφθηκε ότι ο δράστης δεν ήταν αστυνομικός, ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ τους. Παρά την αντίδραση του παθόντα, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό έγινε γύρω στις 20:10 στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 249, όταν άνδρας που επέβαινε σε ΙΧ αυτοκίνητο προσέγγισε 33χρονο Πακιστανό υπήκοο, ο οποίος βρισκόταν σε στάση λεωφορείου.
Ο οδηγός του οχήματος του είπε «ψηλά τα χέρια, αστυνομία», με αποτέλεσμα το θύμα να φοβηθεί και να υπακούσει. Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή, ο δράστης άρπαξε από το μπουφάν του άνδρα πορτοφόλι που περιείχε 200 ευρώ σε μετρητά.
Όταν το θύμα αντιλήφθηκε ότι ο δράστης δεν ήταν αστυνομικός, ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ τους. Παρά την αντίδραση του παθόντα, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα