Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Στο Περιστέρι και φέτος η μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας, δείτε βίντεο με τις προεργασίες
Στο Περιστέρι και φέτος η μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας, δείτε βίντεο με τις προεργασίες
Θα ξεπερνά τα 100 μέτρα μήκος, θα έχει βάρος 10 τόνων και θα περιλαμβάνει πολλά φλουριά, που αντιστοιχούν σε δώρα για τους τυχερούς
Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων και ο δήμος Περιστερίου στη γιορτή της Πρωτοχρονιάς, θα δημιουργήσουν και φέτος τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:30, στην Πλατεία Δημαρχείου (στάση Μετρό «Περιστέρι»), με ελεύθερη είσοδο για όλους.
Στο τέλος της εκδήλωσης, η βασιλόπιτα θα κοπεί και θα διανεμηθεί δωρεάν στους πολίτες, σκορπίζοντας χαμόγελα, ευχές και τυχερά φλουριά.
Δείτε την ανάρτηση του δημάρχου με τις προετοιμασίες.
Η φετινή βασιλόπιτα:
* θα ξεπερνά τα 100 μέτρα μήκος,
* θα έχει βάρος 10 τόνων,
* θα διανεμηθούν από 80.000 κομμάτια,
* θα περιλαμβάνει πολλά φλουριά, που αντιστοιχούν σε δώρα για τους τυχερούς.
Τη δημιουργία της θα αναλάβουν από νωρίς το πρωί δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία - οι «ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ», με τη συμμετοχή έμπειρων αρτοποιών, μετατρέποντας τον πεζόδρομο σε ένα εργαστήρι γιορτής, συνεργασίας και δημιουργίας. Στην παρασκευή και τη διανομή της μεγαλύτερης βασιλόπιτας συμμετέχουν ενεργά οι εθελοντές της ΑΜΚΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ (ΕΛΑΡΤ), συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της μεγάλης αυτής γιορτής.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:30, στην Πλατεία Δημαρχείου (στάση Μετρό «Περιστέρι»), με ελεύθερη είσοδο για όλους.
Στο τέλος της εκδήλωσης, η βασιλόπιτα θα κοπεί και θα διανεμηθεί δωρεάν στους πολίτες, σκορπίζοντας χαμόγελα, ευχές και τυχερά φλουριά.
Δείτε την ανάρτηση του δημάρχου με τις προετοιμασίες.
Η φετινή βασιλόπιτα:
* θα ξεπερνά τα 100 μέτρα μήκος,
* θα έχει βάρος 10 τόνων,
* θα διανεμηθούν από 80.000 κομμάτια,
* θα περιλαμβάνει πολλά φλουριά, που αντιστοιχούν σε δώρα για τους τυχερούς.
Τη δημιουργία της θα αναλάβουν από νωρίς το πρωί δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία - οι «ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ», με τη συμμετοχή έμπειρων αρτοποιών, μετατρέποντας τον πεζόδρομο σε ένα εργαστήρι γιορτής, συνεργασίας και δημιουργίας. Στην παρασκευή και τη διανομή της μεγαλύτερης βασιλόπιτας συμμετέχουν ενεργά οι εθελοντές της ΑΜΚΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ (ΕΛΑΡΤ), συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της μεγάλης αυτής γιορτής.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της μεγαλύτερης βασιλόπιτας είναι:
* Αλεύρι: 6,2 τόνοι
* Ηλιέλαιο - λάδι: 2.200 κιλά
* Αυγά: 6.500 τεμάχια
* Άχνη: 830 κιλά
* Ζάχαρη: 750 κιλά
* Κονιάκ: 110 λίτρα
* Κανέλα τριμμένη: 85 κιλά.
Ο δήμος Περιστερίου καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στη γιορτή, που στέλνει το πιο γλυκό μήνυμα για τη νέα χρονιά.
* Αλεύρι: 6,2 τόνοι
* Ηλιέλαιο - λάδι: 2.200 κιλά
* Αυγά: 6.500 τεμάχια
* Άχνη: 830 κιλά
* Ζάχαρη: 750 κιλά
* Κονιάκ: 110 λίτρα
* Κανέλα τριμμένη: 85 κιλά.
Ο δήμος Περιστερίου καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στη γιορτή, που στέλνει το πιο γλυκό μήνυμα για τη νέα χρονιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα