Στο Περιστέρι και φέτος η μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας, δείτε βίντεο με τις προεργασίες

Θα ξεπερνά τα 100 μέτρα μήκος, θα έχει βάρος 10 τόνων και θα περιλαμβάνει πολλά φλουριά, που αντιστοιχούν σε δώρα για τους τυχερούς