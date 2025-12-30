Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα έως την Πρωτοχρονιά
Σήμερα, Τρίτη 30/12, τα μαγαζιά θα κλείσουν στις εννέα το βράδυ

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν τα καταστήματα έως και την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σήμερα, Τρίτη 30/12, τα μαγαζιά θα κλείσουν στις εννέα το βράδυ, ενώ για τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμά τους διαμορφώνεται ως εξής:

-Τετάρτη 31/12/2025: 09.00–18.00
-Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
-Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Οπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογής.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά στις 2 Ιανουαρίου, καθώς έχει καθιερωθεί ως ημέρα για την απογραφή των επιχειρήσεων.
