Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα έως την Πρωτοχρονιά
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα έως την Πρωτοχρονιά
Σήμερα, Τρίτη 30/12, τα μαγαζιά θα κλείσουν στις εννέα το βράδυ
Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν τα καταστήματα έως και την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Σήμερα, Τρίτη 30/12, τα μαγαζιά θα κλείσουν στις εννέα το βράδυ, ενώ για τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμά τους διαμορφώνεται ως εξής:
-Τετάρτη 31/12/2025: 09.00–18.00
-Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
-Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά
Οπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογής.
Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά στις 2 Ιανουαρίου, καθώς έχει καθιερωθεί ως ημέρα για την απογραφή των επιχειρήσεων.
Σήμερα, Τρίτη 30/12, τα μαγαζιά θα κλείσουν στις εννέα το βράδυ, ενώ για τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμά τους διαμορφώνεται ως εξής:
-Τετάρτη 31/12/2025: 09.00–18.00
-Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
-Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά
Οπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογής.
Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά στις 2 Ιανουαρίου, καθώς έχει καθιερωθεί ως ημέρα για την απογραφή των επιχειρήσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα