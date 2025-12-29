Με χειροκροτήματα το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Ακρίτα, συντετριμμένοι οι συγγενείς της

Σταμάτης Κραουνάκης

Φάμελλος: Για τη Σύλβα Ακρίτα η πολιτική ήταν τρόπος ζωής, πίστη και συνέπεια σε αξίες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εκφώνησε επικήδειο αναφέροντας: «Σήμερα αποχαιρετούμε μια σπουδαία προσωπικότητα, τη Σύλβα Ακρίτα. Μια μαχητική γυναίκα που όρθωσε με απαράμιλλο θάρρος το ανάστημα της απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία.Όλη της η διαδρομή, ήταν ένα διαρκές παράδειγμα υπηρετώντας χωρίς εκπτώσεις, το ιδανικό μιας κοινωνίας πιο δίκαιης, πιο ανθρώπινης, πιο αλληλέγγυας, πιο συνεκτικής, πιο δημοκρατικής.Βαθιά προοδευτικός άνθρωπος σφράγισε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου και μαζί με τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Εμβληματική εκπρόσωπος μιας γενιάς πολιτικών που έκαναν πράξη την Αλλαγή.Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης.Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους.Σε εποχές δύσκολες και απαιτητικές, όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα φθίνει, οι θεσμοί και το κράτος δικαίου συχνά δοκιμάζονται, προσωπικότητες όπως η αγαπημένη μας Σύλβα μάς υπενθυμίζουν ότι η ελπίδα γεννιέται μέσα από τον καθημερινό αγώνα για δικαιοσύνη, για ισότητα, για σεβασμό στον άνθρωπο.Ο αγώνας της θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη μας και θα μας εμπνέει. Το ΠΑΣΟΚ την ευχαριστεί και την αποχαιρετά με σεβασμό. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας Σύλβα».

Τον δικό του αποχαιρετισμό στη Σύλβα Ακρίτα διατύπωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο Σωκράτης Φάμελλος, που ήταν παρών στην κηδεία.

Κάνοντας λόγο για μια σπουδαία γυναίκα και μια σημαντική Ελληνίδα, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «για τη Σύλβα Ακρίτα η πολιτική ήταν τρόπος ζωής, πίστη και συνέπεια σε αξίες, διαρκής προσφορά και επαγρύπνηση».





Αναλυτικά η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου:

Αποχαιρετήσαμε σήμερα μία σπουδαία γυναίκα, μία σημαντική Ελληνίδα. Η Σύλβα Ακρίτα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον δημόσιο βίο της πατρίδας μας.

Στάθηκε όρθια στα δύσκολα, δεν έσκυψε το κεφάλι, αγωνίστηκε για τη Δημοκρατία και για τον Ελληνικό Λαό.

Για τη Σύλβα Ακρίτα η πολιτική ήταν τρόπος ζωής, πίστη και συνέπεια σε αξίες, διαρκής προσφορά και επαγρύπνηση.

Χάραξε νέους δρόμους, έδωσε το δικό της νόημα στην προοδευτική πολιτική και τις σοσιαλιστικές προτάσεις.

Αποχαιρετώντας τη σήμερα, σε μια περίοδο κρίσης για την πολιτική και τη Δημοκρατία, κρατάμε ως πολύτιμη παρακαταθήκη όλη της τη ζωή. Γιατί για εμάς έτσι πρέπει να είναι η πολιτική για την οποία αξίζει να συμμετέχεις και να αγωνίζεσαι.

Θα τη θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Ποια ήταν η Σύλβα Ακρίτα

Γεννημένη στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, από τους Μικρασιάτες Κωνσταντίνο Γιοβάσογλου, που υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου και τη Λουκία Ρουσσίδη, η Σύλβα Ακρίτα γνώρισε τον σύζυγό της Λουκή, όταν ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της ΕΠΕΚ. Από τον γάμο τους απέκτησαν μια κόρη, την Έλενα Ακρίτα.

Μετά τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα, στις εκλογές του 1967 ήταν η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη δικτατορία και ήδη από τους πρώτους μήνες, οργανώθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Συνελήφθη από τη Χούντα και καταδικάστηκε από το στρατοδικείο με ποινή κάθειρξης 10 ετών.

Στη συνέχεια, ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, που είχε παραστεί στην παρουσίαση της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου. Το 1974, πολιτεύτηκε και εξελέγη ως η πρώτη γυναίκα βουλευτής του κόμματος. Επανεξελέγη το 1981 και το 1986 ανέλαβε υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.





Αποχώρησε από την ενεργό πολιτική το 1996, μετά την εκλογή του Κώστα Σημίτη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ.