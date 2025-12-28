Καραμπόλα έξι οχημάτων στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων
Καραμπόλα έξι οχημάτων στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα

Καραμπόλα έξι οχημάτων στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων
Καραμπόλα έξι οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/12) στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων.

Το ατύχημα σημειώθηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ρεύμα προς Αθήνα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Όπως είναι φυσικό, στο σημείο υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Δείτε στον χάρτη την κίνηση στο σημείο:

Καραμπόλα έξι οχημάτων στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων
