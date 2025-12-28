Bουλευτικές εκλογές διεξάγονται στη Μιανμάρ, οι πρώτες μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, όμως αναμένεται πως αυτό θα γίνει στα τέλη Ιανουαρίου