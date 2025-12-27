Λάρισα: Στο νοσοκομείο 22χρονη μετά από καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων
Λάρισα: Στο νοσοκομείο 22χρονη μετά από καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων

Το συμβάν έγινε στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας-Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης για Χάλκη

Λάρισα: Στο νοσοκομείο 22χρονη μετά από καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων
Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων έλαβε χώρα νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου λίγο έξω από τη Λάρισα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 22χρονης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr το συμβάν έγινε στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας-Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης για Χάλκη, όταν υπό συνθήκες που διερευνά η ΕΛ.ΑΣ., τα τέσσερα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η 22χρονη, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και μηχανή του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν την κοπέλα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν επίσης στο σημείο, δεδομένης της επιβάρυνσης του συγκεκριμένου οδικού άξονα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

