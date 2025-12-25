«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη θέληση της ψυχής»: Το πρώτο δημόσιο μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε από επίθεση των Χούθι
Ο Βαγγέλης Σταρίδας μιλά για τη δύναμη της ψυχής και της θέλησης, υπογραμμίζοντας ότι αυτή ήταν που τον κράτησε όρθιο σε έναν άθλο που, όπως λέει, εύχεται να μην χρειαστεί να ζήσει κανένας άλλος άνθρωπος
«Καλημέρα και χρόνια πολλά!!! Θέλω μέσα από την ψυχή μου να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο για τη συμπαράσταση και τις προσευχές σας στην περιπέτεια που πέρασα το καλοκαίρι…». Με αυτά τα λόγια ξεκινά η ανάρτηση που έκανε τα Χριστούγεννα ο Βαγγέλης Σταρίδας, ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το τέλος της δραματικής περιπέτειας που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.
Πρόκειται για το πρώτο μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από μήνες σιωπής, με τον ίδιο να επιστρέφει εμφανώς συγκινημένος από το κύμα αγάπης και ενδιαφέροντος που δέχθηκε. Στο κείμενό του ευχαριστεί όσους στάθηκαν στο πλευρό του, όσους προσευχήθηκαν για εκείνον, αλλά και όσους, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, αγωνιούσαν μαζί με την οικογένειά του, η οποία έζησε την αγωνία στο έπακρο όσο εκείνος έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Ο Βαγγέλης Σταρίδας μιλά για τη δύναμη της ψυχής και της θέλησης, υπογραμμίζοντας ότι αυτή ήταν που τον κράτησε όρθιο σε έναν άθλο που, όπως λέει, εύχεται να μην χρειαστεί να ζήσει κανένας άλλος άνθρωπος. Κάνει λόγο για ένα προσωπικό παράδειγμα ζωής, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τα παιδιά, τονίζοντας πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από εκείνη που πηγάζει από την ψυχή όταν ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με τα όριά του.
Η ανάρτηση αυτή έρχεται να φέρει ξανά στο προσκήνιο το σοκ που είχε προκαλέσει το περιστατικό στις αρχές του καλοκαιριού, όταν το πλοίο στο οποίο επέβαινε, πλέοντας στην Ερυθρά Θάλασσα, δέχθηκε σφοδρή και οργανωμένη επίθεση από τους αντάρτες Χούθι. Ρουκέτες, drones και πυραυλικά πλήγματα έπληξαν το εμπορικό σκάφος, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές και τελικά οδηγήθηκε στη βύθιση, μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά το κατάστρωμα σε σκηνικό χάους.
Ο Έλληνας ένοπλος φρουρός βρέθηκε στη θάλασσα μαζί με μέλη του πληρώματος, παλεύοντας με τα κύματα, την εξάντληση και τον φόβο, σε συνθήκες απόλυτης αβεβαιότητας. Οι ώρες στο νερό κύλησαν βασανιστικά, με τον ίδιο να δίνει μάχη επιβίωσης, κρατώντας την ψυχραιμία του και ελπίζοντας ότι θα εντοπιστεί πριν εξαντληθούν οι δυνάμεις του.
Μετά τη διάσωσή του και την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακολούθησε ένας μακρύς δρόμος ανάρρωσης, τόσο σωματικής όσο και ψυχολογικής. Ο ίδιος είχε μιλήσει στην εκπομπή «Αυτοψία», περιγράφοντας με συγκλονιστικές λεπτομέρειες τις στιγμές της επίθεσης, την εγκατάλειψη του πλοίου και την αγωνία στη θάλασσα, αλλά και τις σκέψεις που τον κράτησαν ζωντανό όταν όλα έμοιαζαν χαμένα.
Στη μαρτυρία του είχε αναφερθεί στον πανικό των πρώτων λεπτών, στις εκρήξεις και στον ήχο των πληγμάτων, καθώς και στη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι το πλοίο δεν μπορούσε πλέον να σωθεί. Είχε μιλήσει για τη μοναξιά και την εξάντληση στο νερό, αλλά και για την εσωτερική μάχη που έδωσε για να μη λυγίσει, γνωρίζοντας ότι πίσω στην Ελλάδα άνθρωποι τον περίμεναν και προσεύχονταν για εκείνον.
