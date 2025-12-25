«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη θέληση της ψυχής»: Το πρώτο δημόσιο μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε από επίθεση των Χούθι

Ο Βαγγέλης Σταρίδας μιλά για τη δύναμη της ψυχής και της θέλησης, υπογραμμίζοντας ότι αυτή ήταν που τον κράτησε όρθιο σε έναν άθλο που, όπως λέει, εύχεται να μην χρειαστεί να ζήσει κανένας άλλος άνθρωπος