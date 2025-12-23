Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Πεντάγωνο: Δεν υφίσταται προσωπική διαφορά στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων
Πεντάγωνο: Δεν υφίσταται προσωπική διαφορά στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων
Όπως επισημαίνεται από πηγές του ΥΕΘΑ με το νέο μισθολόγιο κάθε στέλεχος θα λαμβάνει υψηλότερη σύνταξη και εφάπαξ
Πηγές του υπουργείου Άμυνας διαψεύδουν δημοσιεύματα που θέλουν να παραμένει η προσωπική διαφορά στο νέο μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.
Συγκεκριμένα, αναφορικά με το νέο Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζουν ότι «κάθε στέλεχος θα λαμβάνει υψηλότερο μισθό από τις 27 Ιανουαρίου (αναδρομικά από 1 Οκτωβρίου) έως την τελευταία ημέρα της ενεργούς δράσης του στις Ένοπλες Δυνάμεις (κατ’ έτος και σωρευτικά). Τα Φύλλα Μισθοδοσίας Φεβρουαρίου άλλωστε το κατέδειξαν με απόλυτη ευκρίνεια».
Επισημάνθηκε, επίσης από πηγές του ΥΕΘΑ ότι με το νέο μισθολόγιο κάθε στέλεχος θα λαμβάνει υψηλότερη σύνταξη και εφάπαξ.
Σχετικά μετα δημοσιεύματα που έχει βγει τις τελευταίες ημέρες σημειώνεται από πλευράς υπουργείο πως «ορισμένοι “ανακάλυψαν” μελλοντικές μειώσεις στους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της Προσωπικής Διαφοράς».
Προς αποσαφήνιση του τι πραγματικά ισχύει επισημαινεται ότι η αναφορά στο άρθρο 85 προστίθεται από το ΥΠΕΘΟΟ ως απαραίτητη διάταξη κάθε νέου μισθολογίου (όπως και στο νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας - ν. 5246/2025) αλλά είναι προφανές ότι στο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ουδεμία εφαρμογή έχει, καθόσον δεν υφίσταται προσωπική διαφορά στο μισθολόγιο τους. «Αυτό αποδείχτηκε άλλωστε από την έκδοση των Φύλλων Μισθοδοσίας Φεβρουαρίου» σημειώνεται ξανά.
Και οι πηγές του Πενταγώνου καταλήγουν πως «δεν υφίστανται «κρυφές» μελλοντικές μειώσεις, καθώς το νέο μισθολόγιο αποτελεί σημείο έναρξης μετά το οποίο οι αποδοχές θα βαίνουν αυξανόμενες για το σύνολο των στελεχών και το σύνολο των υπολοιπόμενων ετών υπηρεσίας».
Συγκεκριμένα, αναφορικά με το νέο Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζουν ότι «κάθε στέλεχος θα λαμβάνει υψηλότερο μισθό από τις 27 Ιανουαρίου (αναδρομικά από 1 Οκτωβρίου) έως την τελευταία ημέρα της ενεργούς δράσης του στις Ένοπλες Δυνάμεις (κατ’ έτος και σωρευτικά). Τα Φύλλα Μισθοδοσίας Φεβρουαρίου άλλωστε το κατέδειξαν με απόλυτη ευκρίνεια».
Επισημάνθηκε, επίσης από πηγές του ΥΕΘΑ ότι με το νέο μισθολόγιο κάθε στέλεχος θα λαμβάνει υψηλότερη σύνταξη και εφάπαξ.
Σχετικά μετα δημοσιεύματα που έχει βγει τις τελευταίες ημέρες σημειώνεται από πλευράς υπουργείο πως «ορισμένοι “ανακάλυψαν” μελλοντικές μειώσεις στους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της Προσωπικής Διαφοράς».
Προς αποσαφήνιση του τι πραγματικά ισχύει επισημαινεται ότι η αναφορά στο άρθρο 85 προστίθεται από το ΥΠΕΘΟΟ ως απαραίτητη διάταξη κάθε νέου μισθολογίου (όπως και στο νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας - ν. 5246/2025) αλλά είναι προφανές ότι στο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ουδεμία εφαρμογή έχει, καθόσον δεν υφίσταται προσωπική διαφορά στο μισθολόγιο τους. «Αυτό αποδείχτηκε άλλωστε από την έκδοση των Φύλλων Μισθοδοσίας Φεβρουαρίου» σημειώνεται ξανά.
Και οι πηγές του Πενταγώνου καταλήγουν πως «δεν υφίστανται «κρυφές» μελλοντικές μειώσεις, καθώς το νέο μισθολόγιο αποτελεί σημείο έναρξης μετά το οποίο οι αποδοχές θα βαίνουν αυξανόμενες για το σύνολο των στελεχών και το σύνολο των υπολοιπόμενων ετών υπηρεσίας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα