Κρεοπώλης έκανε εμπόριο κοκαΐνης στη Λάρισα: Συνελήφθη ενώ βρισκόταν εκτός φυλακής με αναστολή
Οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά, όπλα και μετρητά σε έρευνες που πραγματοποίησαν στο σπίτι του 47χρονου
Οι αστυνομικές αρχές στη Λάρισα προχώρησαν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στη σύλληψη ενός 47χρονου κρεοπώλη. Ο άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του να αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.
Η επέμβαση της Αστυνομίας έγινε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που τον συνέδεαν με κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του στο κέντρο της πόλης και τον σταμάτησαν για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν πάνω του τέσσερις νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 2,6 γραμμαρίων, το ποσό των 1.800 ευρώ σε μετρητά, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία κατασχέθηκαν.
Η έρευνα συνεχίστηκε με κατ’ οίκον έλεγχο σε κατοικία που διατηρεί ο 47χρονος σε περιοχή του Πλαταμώνα, όπου αποκαλύφθηκε μεγαλύτερη έκταση της υπόθεσης. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ακόμη συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 26,8 γραμμαρίων, μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 40 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά με ίχνη κοκαΐνης, χρηματικό ποσό ύψους 11.000 ευρώ, καθώς και ένα κυνηγετικό δίκαννο όπλο χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Παράλληλα, κατασχέθηκε και το Ι.Χ. όχημά του, καθώς φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 47χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ είχε καταδικαστεί και βρισκόταν εκτός φυλακής με αναστολή, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα υποτροπής.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, προκειμένου να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του.
