Κρεοπώλης έκανε εμπόριο κοκαΐνης στη Λάρισα: Συνελήφθη ενώ βρισκόταν εκτός φυλακής με αναστολή
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Κοκαΐνη Κρεοπώλης

Κρεοπώλης έκανε εμπόριο κοκαΐνης στη Λάρισα: Συνελήφθη ενώ βρισκόταν εκτός φυλακής με αναστολή

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά, όπλα και μετρητά σε έρευνες που πραγματοποίησαν στο σπίτι του 47χρονου

Κρεοπώλης έκανε εμπόριο κοκαΐνης στη Λάρισα: Συνελήφθη ενώ βρισκόταν εκτός φυλακής με αναστολή
8 ΣΧΟΛΙΑ
Οι αστυνομικές αρχές στη Λάρισα προχώρησαν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στη σύλληψη ενός 47χρονου κρεοπώλη. Ο άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του να αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Η επέμβαση της Αστυνομίας έγινε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που τον συνέδεαν με κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του στο κέντρο της πόλης και τον σταμάτησαν για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν πάνω του τέσσερις νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 2,6 γραμμαρίων, το ποσό των 1.800 ευρώ σε μετρητά, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η έρευνα συνεχίστηκε με κατ’ οίκον έλεγχο σε κατοικία που διατηρεί ο 47χρονος σε περιοχή του Πλαταμώνα, όπου αποκαλύφθηκε μεγαλύτερη έκταση της υπόθεσης. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ακόμη συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 26,8 γραμμαρίων, μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 40 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά με ίχνη κοκαΐνης, χρηματικό ποσό ύψους 11.000 ευρώ, καθώς και ένα κυνηγετικό δίκαννο όπλο χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το Ι.Χ. όχημά του, καθώς φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 47χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ είχε καταδικαστεί και βρισκόταν εκτός φυλακής με αναστολή, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα υποτροπής.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, προκειμένου να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης