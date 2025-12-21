Η Σοφία Ζαχαράκη στον εορτασμό της Χανουκά: Η γιορτή ας συμβολίζει τη νίκη της ελπίδας και της ζωής απέναντι στην τρομοκρατία και το μίσος

Από τη Θεσσαλονίκη έως τα Ιωάννινα, από την Κέρκυρα έως τη Ρόδο, η εβραϊκή παρουσία έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία, στον πολιτισμό και στην πνευματική ζωή της χώρας μας, είπε η υπουργός Παιδείας