Στο «Μεγάλη Βρεταννία» με τον executive chef: Το μενού των εορτών, τα μυστικά και οι ιστορίες του εμβληματικού ξενοδοχείου
Στο μοναδικό περιβάλλον της Μεγάλης Βρεταννίας, ο Executive Chef Αστέριος Κουστουδής ξεναγεί την εκπομπή Direct στον κόσμο των εορταστικών γεύσεων, των μυστικών της κουζίνας και των ιστοριών ενός ξενοδοχείου-ορόσημο
Το κατώφλι του «Μεγάλη Βρεταννία», ενός από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία της Ευρώπης, που συμπληρώνει 150 χρόνια ζωής πέρασε για φέτος τις γιορτές η εκπομπή Direct του protothema.gr, με τον Γιώργο Ευγενίδη. Σε μια εορταστική περιήγηση γεμάτη ιστορίες, γεύσεις και παραδόσεις, οι άνθρωποι του ξενοδοχείου αφηγούνται τι σημαίνει φιλοξενία με διάρκεια ενάμιση αιώνα.
Τον ρόλο του ξεναγού αναλαμβάνει ο Executive Chef Αστέριος Κουστουδής, ο οποίος παρουσιάζει το χριστουγεννιάτικο μενού και μιλά για τη φιλοσοφία της κουζίνας της Μεγάλης Βρεταννίας. Όπως επισημαίνει, «το φαγητό αποτελεί βασικό πυλώνα του ξενοδοχείου», ενώ αποκαλύπτει ότι η προετοιμασία για το εορταστικό ρεβεγιόν ξεκινά ήδη από τα μέσα του καλοκαιριού. Το φετινό μενού έχει «κλασικό αέρα» και έντονες επιρροές από τον εορτασμό των 150 ετών του ξενοδοχείου.
Ο Executive Chef μέσα από την προεδρική σουίτα της «Μεγάλης Βρεταννίας» δέχτηκε να μοιραστεί αρκετά από τα μυστικά του λέγοντας μεταξύ άλλων: «Το μυστικό είναι στην αφαιρετικότητα. Δεν χρειάζεται να μπλέκεις πολύ τα πράγματα». Η προσωπική του φιλοσοφία συνοψίζεται σε μια εικόνα: στο τραπέζι θα έβαζε μια γάστρα, ως σύμβολο που ενώνει τους ανθρώπους γύρω της.
Στην εκπομπή μίλησε και ο Head Butler του ξενοδοχείου Γιώργος Αλεξόγλου, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ομαδικής δουλειάς, που αποτελεί τη βάση της καθημερινής λειτουργίας του ξενοδοχείου.
Η περιήγηση ολοκληρώθηκε στο Winter Garden, εκεί όπου ξεδιπλώνεται η φιλοσοφία της «Μεγάλης Βρεταννίας» γύρω από το τσάι, τον καφέ και τα γλυκά, μια ακόμη έκφραση της διαχρονικής κομψότητας και της προσοχής στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει το ξενοδοχείο εδώ και 150 χρόνια.
