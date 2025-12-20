Έξαρση ιώσεων στις γιορτές με ιδιαίτερα μεταδοτική υποπαραλλαγή της γρίπης Α
ΕΛΛΑΔΑ
Ιώσεις Γρίπη Α Θεοδώρα Ψαλτοπούλου

Έξαρση ιώσεων στις γιορτές με ιδιαίτερα μεταδοτική υποπαραλλαγή της γρίπης Α

Ανοσοκατεσταλμένοι και ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο - Τα μέτρα προστασίας

Έξαρση ιώσεων στις γιορτές με ιδιαίτερα μεταδοτική υποπαραλλαγή της γρίπης Α
2 ΣΧΟΛΙΑ
Καμπανάκι για τις γιορτές κρούει Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Όπως λέει είναι πιθανή η έξαρση των ιώσεων καθώς κυκλοφορεί μία υποπαραλλαγή της γρίπης Α, η οποία είναι εξαιρετικά μεταδοτική.

Όπως αναφέρει η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η συγκεκριμένη υποπαραλλαγή της γρίπης Α δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες στους περισσότερους ανθρώπους, ωστόσο υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για ορισμένες ευπαθείς ομάδες.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df2vc7y66xkh)


Η έξαρση της γρίπης παρατηρείται κυρίως στην Ευρώπη, σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, όπου η υποπαραλλαγή πλήττει τους πιο ευάλωτους.

Ιδιαίτερα οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές.

Η προστασία αυτών των ομάδων είναι ζωτικής σημασίας, με τα μέτρα πρόληψης να περιλαμβάνουν τη χρήση μάσκας σε Μέσα Μεταφοράς για τις ευπαθείς ομάδες και τον εμβολιασμό για την πρόληψη της γρίπης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης