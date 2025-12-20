Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Έξαρση ιώσεων στις γιορτές με ιδιαίτερα μεταδοτική υποπαραλλαγή της γρίπης Α
Ανοσοκατεσταλμένοι και ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο - Τα μέτρα προστασίας
Καμπανάκι για τις γιορτές κρούει Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
Όπως λέει είναι πιθανή η έξαρση των ιώσεων καθώς κυκλοφορεί μία υποπαραλλαγή της γρίπης Α, η οποία είναι εξαιρετικά μεταδοτική.
Όπως αναφέρει η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η συγκεκριμένη υποπαραλλαγή της γρίπης Α δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες στους περισσότερους ανθρώπους, ωστόσο υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για ορισμένες ευπαθείς ομάδες.
Η έξαρση της γρίπης παρατηρείται κυρίως στην Ευρώπη, σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, όπου η υποπαραλλαγή πλήττει τους πιο ευάλωτους.
Ιδιαίτερα οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές.
Η προστασία αυτών των ομάδων είναι ζωτικής σημασίας, με τα μέτρα πρόληψης να περιλαμβάνουν τη χρήση μάσκας σε Μέσα Μεταφοράς για τις ευπαθείς ομάδες και τον εμβολιασμό για την πρόληψη της γρίπης.
