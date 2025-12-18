Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, στο κόκκινο η Κηφισίας και κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, στο κόκκινο η Κηφισίας και κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα

Τροχαίο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στη γέφυρα Βαρυμπόμπης, μεγάλες καθυστερήσεις - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Τροχαίο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στη γέφυρα Βαρυμπόμπης, μεγάλες καθυστερήσεις - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Έντονη παραμένει η κυκλοφοριακή συμφόρηση από νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, με την κίνηση να μην παρουσιάζει σημάδια εκτόνωσης και τους οδηγούς να δοκιμάζουν για ακόμη ένα πρωινό του Δεκεμβρίου τις αντοχές τους.

Στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος των Σεπολίων έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Όλες οι  λωρίδες είναι πλήρως κατειλημμένες από Ι.Χ. και οχήματα δημόσιας χρήσης, με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται σε μήκος τουλάχιστον πέντε χιλιομέτρων.

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, στο κόκκινο η Κηφισίας και κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα


Αυξημένη είναι η κίνηση και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου προς Ελευσίνα, καθώς και στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται σε ρυθμούς «σταμάτα – ξεκίνα».

Σημαντική επιβάρυνση παρουσιάζουν και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Δυσχέρειες στην κυκλοφορία σημειώνονται στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω τροχαίου ατυχήματος που έχει σημειωθεί στην περιοχή.

Αυξημένος όγκος οχημάτων καταγράφεται και στους βασικούς άξονες Κηφισίας και Μεσογείων.

Τέλος, κυκλοφοριακό χάος επικρατεί και στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ύψος της Ηλιούπολης, με τις καθυστερήσεις να είναι αισθητές.

Αυξημένες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.





Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος της πρεσβείας των ΗΠΑ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (18.12.2025) στη Βασιλίσσης Σοφίας, όπου φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή.

Το τροχαίο έγινε στο ύψος της αμερικάνικης πρεσβείας στη Βασιλίσσης Σοφίας.

 Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής.
