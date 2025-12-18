Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, στο κόκκινο η Κηφισίας και κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, στο κόκκινο η Κηφισίας και κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα
Τροχαίο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στη γέφυρα Βαρυμπόμπης, μεγάλες καθυστερήσεις - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Έντονη παραμένει η κυκλοφοριακή συμφόρηση από νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, με την κίνηση να μην παρουσιάζει σημάδια εκτόνωσης και τους οδηγούς να δοκιμάζουν για ακόμη ένα πρωινό του Δεκεμβρίου τις αντοχές τους.
Στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος των Σεπολίων έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Όλες οι λωρίδες είναι πλήρως κατειλημμένες από Ι.Χ. και οχήματα δημόσιας χρήσης, με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται σε μήκος τουλάχιστον πέντε χιλιομέτρων.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου προς Ελευσίνα, καθώς και στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται σε ρυθμούς «σταμάτα – ξεκίνα».
Σημαντική επιβάρυνση παρουσιάζουν και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Δυσχέρειες στην κυκλοφορία σημειώνονται στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω τροχαίου ατυχήματος που έχει σημειωθεί στην περιοχή.
Αυξημένος όγκος οχημάτων καταγράφεται και στους βασικούς άξονες Κηφισίας και Μεσογείων.
Τέλος, κυκλοφοριακό χάος επικρατεί και στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ύψος της Ηλιούπολης, με τις καθυστερήσεις να είναι αισθητές.
Αυξημένες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.
Στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος των Σεπολίων έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Όλες οι λωρίδες είναι πλήρως κατειλημμένες από Ι.Χ. και οχήματα δημόσιας χρήσης, με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται σε μήκος τουλάχιστον πέντε χιλιομέτρων.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου προς Ελευσίνα, καθώς και στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται σε ρυθμούς «σταμάτα – ξεκίνα».
Σημαντική επιβάρυνση παρουσιάζουν και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Δυσχέρειες στην κυκλοφορία σημειώνονται στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω τροχαίου ατυχήματος που έχει σημειωθεί στην περιοχή.
Αυξημένος όγκος οχημάτων καταγράφεται και στους βασικούς άξονες Κηφισίας και Μεσογείων.
Τέλος, κυκλοφοριακό χάος επικρατεί και στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ύψος της Ηλιούπολης, με τις καθυστερήσεις να είναι αισθητές.
Αυξημένες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 18, 2025
25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα
10΄-15΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 15'-20' Αγία Παρασκευή-Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 10’-15΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/DCP5akWjqc
Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος της πρεσβείας των ΗΠΑΤροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (18.12.2025) στη Βασιλίσσης Σοφίας, όπου φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή.
Το τροχαίο έγινε στο ύψος της αμερικάνικης πρεσβείας στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα