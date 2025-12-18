Τραγωδία σε χωριό της Έδεσσας: 68χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φωτιά σε μονοκατοικία
Τη  γυναίκα εντόπισαν οι πυροσβέστες που έσβησαν τη φωτιά

Τραγική εξέλιξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μονοκατοικία στο χωριό Νησί στην Έδεσσα.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα 68 ετών.

Τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 00:30 και έσπευσε επί τόπου με οκτώ πυροσβέστες και τρία υδροφόρα οχήματα.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

