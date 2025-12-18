Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Τραγωδία σε χωριό της Έδεσσας: 68χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φωτιά σε μονοκατοικία
Τη γυναίκα εντόπισαν οι πυροσβέστες που έσβησαν τη φωτιά
Τραγική εξέλιξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μονοκατοικία στο χωριό Νησί στην Έδεσσα.
Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα 68 ετών.
Τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 00:30 και έσπευσε επί τόπου με οκτώ πυροσβέστες και τρία υδροφόρα οχήματα.
Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία στον δήμο Έδεσσας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 18, 2025
