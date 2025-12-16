Από 1η Ιανουαρίου αναμένεται η εφαρμογή του συστήματος «Μίδας» για τις μισθώσεις ακινήτων - Τι πρέπει να γνωρίζει και να αποφεύγει ο κόσμος

Σε μια χώρα όπου υπάρχουν σπίτια για όλους, αλλά δεν έχει ακόμη βρει τον τρόπο να τα διαθέσει, η γνώση είναι ίσως το πιο αναγκαίο κλειδί» λέει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας

«Μίδας», μέσω του οποίου το κράτος θα ζητά επικαιροποιημένες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, με αυξημένη έμφαση στη χρήση κάθε ακινήτου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Στράτος Παραδιάς, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου που έχει γράψει από κοινού με τον Ηλία Παπαγεωργιάδη, με τίτλο «Αγοράζω Σπίτι», το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καστανιώτη.



Σε μία εποχή όπου η συζήτηση για το σπίτι, ως δικαίωμα, ως επένδυση, ως ανάγκη, βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο, δύο άνθρωποι που γνωρίζουν την αγορά ακινήτων όσο λίγοι, επιχειρούν να κάνουν κάτι απλό και δύσκολο ταυτόχρονα: Να βάλουν τάξη στο χάος της διαδικασίας αγοράς κατοικίας και όχι μόνο. Το βιβλίο «Αγοράζω Σπίτι» του Στράτου Ι. Παραδιά και του Ηλία Π. Παπαγεωργιάδη είναι από εκείνα που δεν γράφτηκαν πίσω από ένα γραφείο, αλλά μέσα από πραγματικές ιστορίες, διδάγματα, αποτυχίες και επιτυχίες.



Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος στον πρόλογό του λέει κάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως σύνθημα της εποχής: «Σε μια χώρα όπου υπάρχουν σπίτια για όλους, αλλά δεν έχει ακόμη βρει τον τρόπο να τα διαθέσει, η γνώση είναι ίσως το πιο αναγκαίο κλειδί». Και πράγματι, το βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα κενό στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία, προσφέροντας έγκυρη, ψύχραιμη και δομημένη καθοδήγηση για όποιον θέλει να αγοράσει, να νοικιάσει ή να πουλήσει κατοικία.



Ο Στράτος Ι. Παραδιάς, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ιδρυτής και πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, με δεκαετίες παρουσίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αποτελεί μία φυσιογνωμία που έχει επηρεάσει όσο λίγοι το θεσμικό πλαίσιο της κατοικίας: Από τις εμπορικές μισθώσεις έως τη φορολογία μισθωμάτων και τις ρυθμίσεις για τα κενά ακίνητα. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει την άλλη πλευρά της περιουσίας, όχι μόνο πώς την αποκτάς, αλλά και πώς τη διαφυλάσσεις όταν οι συνθήκες γίνονται αντίξοες.



Από την άλλη πλευρά, ο Ηλίας Π. Παπαγεωργιάδης, γεννημένος στην Κατερίνη, δραστηριοποιήθηκε επί σειρά ετών στο Βουκουρέστι ως μεσίτης, επενδυτικός σύμβουλος και συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων για τα ακίνητα, με το «100 μυστικά για επιτυχημένες αγορές ακινήτων» να εξελίσσεται σε μπεστ σέλερ. Από το 2015 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ενώ σήμερα διευθύνει τον όμιλο MORE, συνδυάζοντας επενδύσεις, ανάλυση αγοράς και συμβουλευτική. Ανήκει στους λίγους Έλληνες που διαθέτουν πολύ βαθιά γνώση τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς.



«Ήθελα να γράψω βιβλίο με τον Γκάλη των ακινήτων», είπε για τον κ. Παραδιά, εννοώντας έναν άνθρωπο που θεωρεί αυθεντία χωρίς να επιδιώκει να εμφανίζεται ως τέτοια.



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαν οι δημοσιογράφοι Νίκος Ρουσάνογλου και Αλέκος Λιδωρίκης με τους συγγραφείς, θέτοντάς τους ερωτήσεις που σχετίζονται τόσο με το περιεχόμενο του βιβλίου όσο και με γενικότερα ζητήματα της αγοράς, προέκυψε ένα σαφές συμπέρασμα: Παρότι πρόκειται για έναν ογκώδη πρακτικό οδηγό, το βιβλίο δεν είναι καθόλου «στεγνό». Οι συγγραφείς μιλούν στον αναγνώστη σε πρώτο πρόσωπο, σαν να κάθονται απέναντί του, εξηγώντας με απλό λόγο πράγματα που, όπως αποδεικνύεται, ελάχιστοι γνωρίζουν πραγματικά: Τη σημασία της τοποθεσίας, τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στα «θέλω» και στα «μπορώ», τις πραγματικές ανάγκες μίας οικογένειας, αλλά και τις παγίδες μίας βιαστικής απόφασης.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, μεταξύ πολλών άλλων, στους δέκα κανόνες πριν από την αγορά μόνιμης κατοικίας. Από την επιλογή περιοχής έως τον όροφο, από την παλαιότητα έως την ενεργειακή αναβάθμιση, το βιβλίο υπογραμμίζει κάτι που συχνά αγνοούμε: Τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο. Το διαμέρισμα με θέα μπορεί να είναι ενεργειακά προβληματικό, ο πρώτος όροφος μπορεί να είναι οικονομικός αλλά θορυβώδης, ενώ μία «ευκαιρία» μπορεί να κρύβει κόστος ανακαίνισης που ποτέ δεν είχε υπολογιστεί.



Κλείσιμο ενεργειακή κλάση και στη μεγάλη αλλαγή που φέρνουν τα έτη 2030 και 2033, όπου δεν θα επιτρέπεται η ενοικίαση ή η πώληση κατοικιών κλάσης Ζ ή Η χωρίς αναβάθμιση, δείχνει πόσο επίκαιρο είναι το βιβλίο σε μία αγορά που μεταβάλλεται ραγδαία.



Ο κ. Παραδιάς αναφέρθηκε στα διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των ακινήτων, επισημαίνοντας ποια έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και ποια εξακολουθούν να απαιτούν λύσεις. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, στάθηκε σε καθοριστικές στιγμές της πορείας της ΠΟΜΙΔΑ και στα σημεία όπου, μέσα από διεκδικήσεις, άλλαξε το τοπίο στην αγορά ακινήτων σε ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες και όχι μόνο. Σημειώνεται ότι τα επιτεύγματα της ΠΟΜΙΔΑ αναλύονται εκτενώς στην ιστοσελίδα της.



Το μεγάλο στοίχημα του βιβλίου είναι να μην επαναλάβει ο αναγνώστης τα λάθη των προηγούμενων γενεών. Ο κ. Παπαγεωργιάδης υπογράμμισε ότι επί δεκαετίες βλέπει ανθρώπους να κάνουν αχρείαστα λάθη είτε από άγνοια είτε από βιασύνη. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται και η χρησιμότητα του βιβλίου: Στην προσπάθεια να αποφευχθούν οι παγίδες που οδήγησαν, όπως λέει, «τους μισούς να χάσουν το σπίτι τους λόγω μείωσης εισοδήματος και τους άλλους μισούς επειδή αγόρασαν πάνω από τις δυνατότητές τους».



Το βιβλίο δεν χαρίζεται. Επιμένει στη σύνεση, στον ρεαλισμό και στον σωστό προγραμματισμό. Υπενθυμίζει ότι το ακίνητο δεν είναι μία απλή αγορά, αλλά μία απόφαση ζωής που απαιτεί σχέδιο, υπομονή και τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα μας: Μεσίτη, δικηγόρο, μηχανικό, συμβολαιογράφο. Επίσης, ο κ. Παπαγεωργιάδης αναφέρθηκε στη νέα γενιά, στη σχέση της με τη στέγη, στις ανησυχίες της και στη δίψα της για γνώση.



Γιατί τελικά είναι αυτό το βιβλίο χρήσιμο; Η απάντηση είναι απλή: Είναι και μάλιστα σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Για τον νέο που αναζητά το πρώτο σπίτι λειτουργεί ως ξεκάθαρος και εφαρμόσιμος οδηγός. Για τον ιδιοκτήτη, προσφέρει πρακτικές λύσεις για διαχείριση, αναβάθμιση, ενοικίαση και πώληση. Για τον επαγγελματία, συγκεντρώνει θεσμικά, νομικά, φορολογικά και τεχνικά στοιχεία με σπάνια πληρότητα. Και για τον πολίτη που απλώς θέλει να κατανοήσει πώς κινείται η αγορά, προσφέρει γνώση χωρίς δυσνόητη ορολογία.



Δεν πρόκειται για μία αυστηρή πραγματεία, αλλά για ένα βιβλίο που μετατρέπει τη σύνθετη διαδικασία της αγοράς κατοικίας σε ανθρώπινη κουβέντα. Σε κάνει να νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος, ότι δύο άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία μοιράζονται μαζί σου λάθη, διαδρομές και συμβουλές. Και εκεί ίσως κρύβεται και η ουσία του τίτλου: Το «Αγοράζω Σπίτι» δεν είναι μόνο ρήμα δράσης, αλλά και πρόσκληση για πιο συνειδητές αποφάσεις. Ένα βιβλίο που μπορείς να ανοίξεις στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος και, όπου κι αν σταθεί το βλέμμα σου, να βρεις κάτι που θα σου γλιτώσει χρόνο, χρήματα και ίσως μία μεγάλη απογοήτευση. Στην Ελλάδα του 2025, αυτό δεν είναι λίγο.



Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Αργύρης Καστανιώτης, ενώ η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το κοινό και διάλογο με τους συγγραφείς, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τις επικείμενες αλλαγές και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα των πολιτών.