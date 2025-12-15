Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών: Από δύο λωρίδες η κυκλοφορία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φορτηγό Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας Αφίδνες Διόδια

Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών: Από δύο λωρίδες η κυκλοφορία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε όταν έσκασε ένα από τα λάστιχα του φορτηγού

Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών: Από δύο λωρίδες η κυκλοφορία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κώστας Στάμου
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες.

Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών

Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών (2)


Λόγω της φωτιάς στο φορτηγό η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διεξάγεται μόνο από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε αφού έσκασε ένα από τα λάστιχα του φορτηγού ενώ ήταν εν κινήσει.

Η κυκλοφορία προς Λαμία διεξάγεται κανονικά.

Δείτε φωτογραφίες

Κλείσιμο
Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών: Από δύο λωρίδες η κυκλοφορία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών: Από δύο λωρίδες η κυκλοφορία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών: Από δύο λωρίδες η κυκλοφορία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κώστας Στάμου
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης