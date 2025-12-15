Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών: Από δύο λωρίδες η κυκλοφορία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε όταν έσκασε ένα από τα λάστιχα του φορτηγού
Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες.
Λόγω της φωτιάς στο φορτηγό η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διεξάγεται μόνο από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε αφού έσκασε ένα από τα λάστιχα του φορτηγού ενώ ήταν εν κινήσει.
Η κυκλοφορία προς Λαμία διεξάγεται κανονικά.
Δείτε φωτογραφίες
