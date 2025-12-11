Στόλισαν έλατο από τον Ταξιάρχη οι αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια»: Θα μείνουμε και τα Χριστούγεννα εδώ, λένε
Στόλισαν έλατο από τον Ταξιάρχη οι αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια»: Θα μείνουμε και τα Χριστούγεννα εδώ, λένε

Στο σημείο παραμένουν δεκάδες αγρότες, ενώ περίπου 100 τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στην άκρη του δρόμου

Στράτος Λούβαρης
Ένα φυσικό έλατο στόλισαν οι αγρότες στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

«Στολίσαμε δέντρο γιατί θα μείνουμε και τα Χριστούγεννα εδώ», ανέφερε ο αγρότης Νίκος Ρήγας, υπογραμμίζοντας την πρόθεση των αγροτών να παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί, έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. «Και βασιλόπιτα εδώ θα κόψουμε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», στήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Στο σημείο παραμένουν δεκάδες αγρότες, ενώ περίπου 100 τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στην άκρη του δρόμου. Την ίδια ώρα, κλούβες της αστυνομίας έχουν στήσει φραγμό, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν κίνηση των τρακτέρ προς το αεροδρόμιο.

Δείτε φωτογραφίες:

Σημειώνεται ότι δέντρα έχουν στολίσει αγρότες και σε άλλα μπλόκα της Θεσσαλονίκης και της χώρας, δηλώνοντας ότι δεν έχουν σκοπό να αποχωρήσουν σύντομα από τις κινητοποιήσεις τους.

Το συγκεκριμένο έλατο στα «Πράσινα Φανάρια» είναι δωρεά από ελαιοπαραγωγό στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
