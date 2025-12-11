Βίντεο: Η στιγμή που μέλος της συμμορίας ανηλίκων κλέβει περίπτερο στα βόρεια προάστια, στόχευαν γυναίκες υπαλλήλους

Διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων που εμπλέκονται σε κλοπές και ληστείες σε βάροςκαιπέρασαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής (7/12) στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, η συμμορία ανηλίκων δρούσε κυρίως σεκαι, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, οι δράστες γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του, οι ανήλικοι διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα.Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου όταν οι δράστεςκαι με την άσκηση βίας, ενώ ακόμα τον εξανάγκασαν να βγάλει τη μπλούζα που φορούσε την οποία και άρπαξαν.Από τη μέχρι στιγμήςέχουν εξιχνιαστείσε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, βραδινές ώρες της 7-12-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, -4- ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές και ληστείες σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες της 7-12-2025, προσέγγισαν 13χρονο στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας και με την άσκηση βίας του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, ενώ ακόμα τον εξανάγκασαν να βγάλει τη μπλούζα που φορούσε την οποία και άρπαξαν.Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους κατηγορούμενους λίγο αγνότερα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, τετελεσμένες, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία με σκοπό τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ο 15χρονος κατά μόνας ή από κοινού -κατά περίπτωση- με τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας, διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα.

Οι δράστες μετά την τέλεση των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων προέβαιναν σε ηλεκτρονικές αγορές με τη χρήση των κλαπεισών τραπεζικών καρτών.



Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις, οι ανήλικοι γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.



Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -4- υποθέσεις ληστειών και κλοπών σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

