Νέο βίντεο από τους ανήλικους που «χτυπούσαν» φούρνους και περίπτερα, δείτε τη στιγμή που ο δράστης αρπάζει την υπάλληλο
Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών - Δείτε βίντεο από τη δράση τους
Νέο βίντεο από τη δράση της σπείρας ανήλικων που «χτυπούσε» περίπτερα και φούρνους σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε φούρνο στην Κηφισιά, ένας νεαρός δράστης πλησιάζει από πίσω την ανυποψίαστη υπάλληλο και την αρπάζει. Τότε φαίνεται να της λέει κάτι και στη συνέχεια να σκύβει και να πέφτει κάτω. Λίγο μετά ο νεαρός φεύγει και η γυναίκα τον ακολουθεί λέγοντάς του, επίσης, κάτι.
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της περασμένης Κυριακής, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, μέλη της σπείρας που πραγματοποιούσε κλοπές και ληστείες κυρίως σε βάρος γυναικών υπαλλήλων φούρνων και περιπτέρων στις περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας.
Οι ανήλικοι, το βράδυ της Κυριακής, προσέγγισαν έναν 13χρονο στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας και με τη χρήση βίας του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο και την μπλούζα του. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δράστες στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τους συνέλαβαν. Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της συγκεκριμένης ληστείας.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, η οποία διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, κατ' επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 15χρονος, είτε μόνος του είτε με τη βοήθεια των υπόλοιπων μελών της συμμορίας, είχε διαπράξει ληστείες και κλοπές, κυρίως σε βάρος γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων, αποσπώντας χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα. Στη συνέχεια, οι δράστες πραγματοποιούσαν ηλεκτρονικές αγορές χρησιμοποιώντας τις κλαπείσες τραπεζικές κάρτες.
Η αστυνομία έχει εξιχνιάσει τέσσερις περιπτώσεις ληστειών και κλοπών που διαπράχθηκαν σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία. Οι ανήλικοι δράστες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε το βίντεο:
