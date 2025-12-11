Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια και όταν ένας 25χρονος της πέταξε πέτρες εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο
Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος ενώ η ηλικιωμένη κρατείται και κατηγορείται για κακούργημα
Ένα πρωτοφανές περιστατικό με πρωταγωνίστρια μια 89χρονη γυναίκα σημειώθηκε στην Πάτρα.
Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 25χρονος αντιλήφθηκε την ηλικιωμένη να σκοτώνει δύο κουτάβια σε οικόπεδο.
Προκειμένου να σταματήσει την 89χρονη, ο νεαρός της πέταξε πέτρα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της.
Τότε η ηλικιωμένη, όπως αναφέρει το tempo24.news, τον χτύπησε στο κεφάλι με το μεταλλικό αντικείμενο με το οποίο φέρεται να είχε σκοτώσει τα κουτάβια.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και εντόπισαν τα θανατωμένα ζώα.
Με εντολή εισαγγελέα, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη συνελήφθη και κρατείται.
Η ηλικιωμένη θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για κακουργηματική πράξη βάσει της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
