Στη φυλακή ο 34χρονος φαρμακοποιός για τις πλαστές συνταγές σε βάρος του ΕΟΠΥΥ
ΕΛΛΑΔΑ
Παράνομες συνταγογραφήσεις Συνταγογράφηση Προφυλακιστέος ΕΟΠΥΥ

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη σύζυγός του, ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα

Βασιλική Κόκκαλη
14 ΣΧΟΛΙΑ
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστήρια ο 34χρονος φαρμακοποιός που φέρεται να εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές ζημιώνοντας ανάλογα τον ΕΟΠΥΥ.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν στην προφυλάκισή του, ενώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη σύζυγός του, ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 34χρονος φαρμακοποιός φέρεται να αποδέχθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών ένα μέρος των όσων του αποδίδονται.
14 ΣΧΟΛΙΑ

