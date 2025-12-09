Στη φυλακή ο 34χρονος φαρμακοποιός για τις πλαστές συνταγές σε βάρος του ΕΟΠΥΥ
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη σύζυγός του, ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστήρια ο 34χρονος φαρμακοποιός που φέρεται να εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές ζημιώνοντας ανάλογα τον ΕΟΠΥΥ.
Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν στην προφυλάκισή του, ενώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη σύζυγός του, ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 34χρονος φαρμακοποιός φέρεται να αποδέχθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών ένα μέρος των όσων του αποδίδονται.
