Νέα απάτη με παράνομες συνταγογραφήσεις 435.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, συνελήφθησαν γιατροί και φαρμακοποιός

Κύκλωμα φαρμακοποιού και γιατρών που κατηγορούνται ότι εξέδιδαν ψευδείς συνταγές και αποσπούσαν χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ αποκάλυψε η ΕΛΑΣ - Περισσότερες από 12.000 εικονικές συνταγογραφήσεις και ζημία που υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ