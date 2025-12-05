Πώς ξεσκεπάστηκε η νέα απάτη με παράνομες συνταγογραφήσεις - Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

Γιατροί και φαρμακοποιοί του ΕΟΠΥΥ, εντόπισαν ασυνήθη χρονική και γεωγραφική αναντιστοιχία μεταξύ της ώρας και του τόπου συνταγογράφησης και της ώρας και του τόπου εκτέλεσης των συνταγών