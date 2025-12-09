Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Πτώση δέντρου στη Θεσσαλονίκη προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δείτε βίντεο
Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή
Ένα μεγάλο πεύκο, το οποίο έπεσε στην περιοχή της Χαριλάου στην Θεσσαλονίκη είχε σαν αποτέλεσμα να καταπλακώσει δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι στην οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
