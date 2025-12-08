Διαγραφές φοιτητών: Νόμιμη η απεργία των αυτοδιοικητικών, αποχή αποφάσισαν οι καθηγητές της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στα ΑΕΙ ενόψει των διαγραφών περίπου 300.000 φοιτητών – Γιατί αντιδρούν οι πανεπιστημιακοί

διαγραφές περίπου 300.000 φοιτητών έχει προκαλέσει νέο κύμα αναταράξεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που έκρινε νόμιμη την απεργία–αποχή των διοικητικών υπαλλήλων από τη διαδικασία σύνταξης των καταλόγων των υπόΑΕΙ, με την αρχή να κάνει η Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ.



Αποχή στις 12 Δεκεμβρίου

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ της Σχολής ανακοίνωσε ότι θα απέχει από τα διδακτικά καθήκοντα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025.



Η απόφαση, η οποία ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζει την αντίθεση της ακαδημαϊκής κοινότητας στην οριζόντια εφαρμογή των διαγραφών φοιτητών που υπερβαίνουν το όριο ν+2 έτη.



Οι λόγοι της αντίδρασης

Οι φοιτητών με αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι οι διαγραφές ενισχύουν μια περισσότερο «ιδιωτικοποιημένη» λογική, όπου η ολοκλήρωση των σπουδών εξαρτάται από οικονομική δυνατότητα και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι οι φοιτητές, που κινδυνεύουν με διαγραφή δεν επιβαρύνουν τα ιδρύματα οικονομικά ή ακαδημαϊκά. Τονίζουν δε, ότι η αντίθεση στην οριζόντια εφαρμογή του μέτρου έχει εκφραστεί ευρέως από την ακαδημαϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων της ΠΟΣΔΕΠ και Διοικητικών Συμβουλίων Σχολών.



Στην ανακοίνωση, που υπογράφουν ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κώστας Γαγανάκης, και η γραμματέας, Γιάννα Γιαννουλοπούλου, αναφέρεται ότι η αποχή αποτελεί σαφές μήνυμα διαμαρτυρίας απέναντι στην επιβολή των διαγραφών.



Η αποχή των διδασκόντων στη Φιλοσοφική Σχολή αποτελεί την πρώτη οργανωμένη αντίδραση από το διδακτικό προσωπικό και, σύμφωνα με πανεπιστημιακές πηγές, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες Σχολές σε πανελλαδικό επίπεδο. Κλείσιμο Το χρονικό των αντιδράσεων

Καμία ζημία από την καθυστέρηση των διαγραφών των φοιτητών, έκρινε το δικαστήριο απορρίπτοντας την προσφυγή του Δημοσίου.



Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε ως αβάσιμη την αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο ζητούσε να χαρακτηριστεί η κινητοποίηση παράνομη και καταχρηστική. Σύμφωνα με την απόφαση, η απεργία–αποχή συνδέεται άμεσα με τις εργασιακές συνθήκες των διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για τη μη τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος. Η κινητοποίηση δεν συνιστά πολιτική απεργία, αλλά νόμιμη συνδικαλιστική δράση. Το Δημόσιο δεν απέδειξε δυσανάλογη ζημία, ούτε για το ίδιο, ούτε για το κοινωνικό σύνολο ή την εθνική οικονομία. Οι φοιτητές που βρίσκονται υπό διαγραφή έχουν ήδη απολέσει κάθε προνόμιο - παροχή επιδομάτων, δωρεάν συγγραμμάτων – επομένως, η καθυστέρηση δεν επιφέρει επιβάρυνση στο κράτος.



Ως αποτέλεσμα, η προσφυγή του Δημοσίου απορρίφθηκε συνολικά.



Το Δημόσιο είχε υποστηρίξει ότι η απεργία των διοικητικών είχε εγκριθεί από μη αρμόδιο όργανο της Ομοσπονδίας. Δεν προηγήθηκε πρόσκληση σε διάλογο. Δεν κατατέθηκε πίνακας προσωπικού ασφαλείας. Τα αιτήματα δεν αφορούσαν τα μέλη της Ομοσπονδίας αλλά τρίτους, δηλαδή τους φοιτητές. Η κινητοποίηση συνιστά «πολιτική απεργία».



Το δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς, κρίνοντας ότι η απεργία θεμελιώνεται σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και δικαιώματα.



Από το Συνέδριο της ΟΔΠΤΕ μέχρι την έναρξη της απεργίας–αποχής



Απόφαση του 8ου Συνεδρίου της ΟΔΠΤΕ



Η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είχε αποφασίσει από το 8ο Συνέδριό της την απεργία–αποχή, τονίζοντας ότι «δεν είναι δουλειά μας να διαγράφουμε φοιτητές».



27 Νοεμβρίου – Απουσία του Δημοσίου από τον ΟΜΕΔ

Σε τήρηση των νόμιμων διαδικασιών, η ΟΔΠΤΕ προσέφυγε στον ΟΜΕΔ για διάλογο. Ωστόσο, το Δημόσιο, όπως καταγγέλλεται, δεν προσήλθε στη συνάντηση.



28 Νοεμβρίου – Αποστολή εξώδικης γνωστοποίησης

Η Ομοσπονδία απέστειλε εξώδικο προκήρυξης της απεργίας στα αρμόδια Υπουργεία.



1–4 Δεκεμβρίου – Προσφυγή και δίκη

Στις 1 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Η δίκη ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου, αναβλήθηκε και τελικά εκδικάστηκε στις 4, γεγονός που οι εργαζόμενοι χαρακτήρισαν «fast track διαδικασία».



3 Δεκεμβρίου – Εκκίνηση της απεργίας–αποχής

Η απεργία–αποχή ξεκίνησε κανονικά, μπλοκάροντας τη σύνταξη των καταλόγων διαγραφών.



Οι αντιδράσεις στα ΑΕΙ

Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ κατήγγειλε την κυβερνητική προσφυγή, κάνοντας λόγο για προσπάθεια «ποινικοποίησης» μιας νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης. Εργαζόμενοι και φοιτητές εκφράζουν ανησυχίες για τις συνέπειες των οριζόντιων διαγραφών, υποστηρίζοντας ότι θα επηρεάσουν τη λειτουργία των ΑΕΙ και τον προγραμματισμό των Σχολών. Ακολούθησε εκδήλωση–συζήτηση στη Φιλοσοφική Σχολή από το Σύλλογο του ΕΚΠΑ για το συντονισμό φοιτητών και εργαζομένων.



Σε αποχή από τα μαθήματα προχωρούν και οι καθηγητές της Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ, οι οποίοι σε συνέχεια των αντιδράσεων των διοικητικών υπαλλήλων, ξεκινούν τις κινητοποιήσεις.



