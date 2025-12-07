Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί αν θα θανατωθεί το πίτμπουλ που σκότωσε το 2χρονο παιδάκι
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί αν θα θανατωθεί το πίτμπουλ που σκότωσε το 2χρονο παιδάκι

Η οικογένεια είχε υιοθετήσει το πίτμπουλ που ζούσε ως αδέσποτο – Οι γονείς συνελήφθησαν και πλέον αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί αν θα θανατωθεί το πίτμπουλ που σκότωσε το 2χρονο παιδάκι
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου από την είδηση ότι ένα πίτμπουλ κατασπάραξε ένα δίχρονο αγοράκι, που σκοτώθηκε εξαιτίας της άγριας επίθεσης.

Το σκυλί, για το οποίο δεν υπάρχουν πληροφορίες για επιθετικές συμπεριφορές, από χθες το βράδυ βρίσκεται σε καταφύγιο, με εντολή εισαγγελέα, όπως προβλέπει ο νόμος. «Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος.  Το επόμενο διάστημα, πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα κληθεί να αποφασίσει αν το πιτμπουλ θα πρέπει να θανατωθεί ή θα μπει σε κάποιο καταφύγιο για προστασία.

«Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής τι έχει γίνει και βρέθηκε το παιδάκι να έχει χάσει τη ζωή του», είπε ο κ. Στασινόπουλος.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς του δίχρονου

Ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι γονείς του δίχρονου, που βρισκόταν μόνο του στον χώρο μαζί με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε ολόκληρο το σώμα και ιδιαίτερα στον λαιμό.

Σοκ στη Ζάκυνθο -Νεκρό αγοράκι από επίθεση του σκύλου -Το IONIAN στον τόπο της τραγωδίας


Το περιστατικό έγινε στο σπίτι της οικογένειας στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου. Τη στιγμή της επίθεσης, ο πατέρας προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει το παιδί του από το στόμα του άγριου ζώου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι που απέχει περίπου 30 λεπτά από την πόλη του νησιού, όμως το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήδη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα να το επαναφέρουν στη ζωή, το παιδί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα», ανέφεραν σοκαρισμένοι οι νοσηλευτές και οι γιατροί, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία έφτασε το άτυχο αγοράκι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού ήταν ιδιαίτερα φιλόζωοι και συχνά μάζευαν αδέσποτα της περιοχής. Το πίτμπουλ  είχε υιοθετηθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ενώ μέχρι τότε, ζούσε ως αδέσποτο στο χωριό.
