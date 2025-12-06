Τραγωδία στην Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 18 μηνών μετά από επίθεση του σκύλου της οικογένειας
Τραγωδία στην Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 18 μηνών μετά από επίθεση του σκύλου της οικογένειας

Το παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν το πλησίασε το σκυλί ράτσας πίτμπουλ της οικογένειας και για άγνωστο λόγο του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα

Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, όπου ένα παιδί 18 μηνών πέθανε μετά από επίθεση από σκύλο ράτσας πίτμπουλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το δίχρονο παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του λίγο αφότου είχε επιστρέψει από ψώνια με τους γονείς τους.

Το παιδάκι φέρεται να πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας του βαρύτατα τραύματα.

Λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι οι γονείς κάλεσαν το ΕΚΑΒ σε πανικό και το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο πατέρας του παιδιού είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ η μητέρα του είναι Βρετανίδα και οι δύο τους διαμένουν εδώ και χρόνια στο νησί της Ζακύνθου.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το γεγονός, και οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης. 

Οι γονείς κρατούνται από τις Αρχές.
