Τραγωδία στην Ζάκυνθο: Νεκρό παιδί 18 μηνών μετά από επίθεση του σκύλου της οικογένειας

Το παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν το πλησίασε το σκυλί ράτσας πίτμπουλ της οικογένειας και για άγνωστο λόγο του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα