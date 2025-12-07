Η οικογένεια είχε βρει αδέσποτο το πίτμπουλ και το φιλοξενούσε μέχρι να δοθεί για υιοθεσία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 2χρονο στη Ζάκυνθο
Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από εντολή εισαγγελέα
Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι γονείς του 2 ετών αγοριού που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση του πίτμπουλ στο χωριό Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο.
Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από εντολή εισαγγελέα. Η τραγωδία έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) όταν η οικογένεια επέστρεψε σπίτι από τα ψώνια.
Το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονέων του και εισήλθε στον χώρο που ήταν αλυσοδεμένος ο σκύλος. Τότε το πίτμπουλ του επιτέθηκε και το δάγκωσε στο πρόσωπο και στο κεφάλι τραυματίζοντάς το θανάσιμα.
Όπως ανέφερε αργότερα ο πατέρας του παιδιού στις Αρχές, ο σκύλος ήταν αδέσποτος και βρέθηκε δίπλα στο σπίτι τους πριν από περίπου ένα δίμηνο. Η οικογένεια το περισυνέλεξε προκειμένου να το φροντίσει μέχρι να βρεθεί κάποιος ανάδοχος για υιοθεσία και το είχε δεμένο στον χώρο όπου έγινε η τραγωδία.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά κατέληξε.
