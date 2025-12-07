Η οικογένεια είχε βρει αδέσποτο το πίτμπουλ και το φιλοξενούσε μέχρι να δοθεί για υιοθεσία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 2χρονο στη Ζάκυνθο
ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος Πίτμπουλ Σκύλος Επίθεση Νεκρό παιδί

Η οικογένεια είχε βρει αδέσποτο το πίτμπουλ και το φιλοξενούσε μέχρι να δοθεί για υιοθεσία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 2χρονο στη Ζάκυνθο

Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από εντολή εισαγγελέα

Η οικογένεια είχε βρει αδέσποτο το πίτμπουλ και το φιλοξενούσε μέχρι να δοθεί για υιοθεσία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 2χρονο στη Ζάκυνθο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
105 ΣΧΟΛΙΑ
Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι γονείς του 2 ετών αγοριού που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση του πίτμπουλ στο χωριό Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο.

Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από εντολή εισαγγελέα. Η τραγωδία έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) όταν η οικογένεια επέστρεψε σπίτι από τα ψώνια.

Το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονέων του και εισήλθε στον χώρο που ήταν αλυσοδεμένος ο σκύλος. Τότε το πίτμπουλ του επιτέθηκε και το δάγκωσε στο πρόσωπο και στο κεφάλι τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Όπως ανέφερε αργότερα ο πατέρας του παιδιού στις Αρχές, ο σκύλος ήταν αδέσποτος και βρέθηκε δίπλα στο σπίτι τους πριν από περίπου ένα δίμηνο. Η οικογένεια το περισυνέλεξε προκειμένου να το φροντίσει μέχρι να βρεθεί κάποιος ανάδοχος για υιοθεσία και το είχε δεμένο στον χώρο όπου έγινε η τραγωδία.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά κατέληξε.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
105 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Το χριστουγεννιάτικο κανάλι-θεσμός της COSMOTE TV επιστρέφει δυναμικά

Διαθέσιμο από την Παρασκευή 5/12 έως και την Τετάρτη 7/1, με 4 καθημερινές back-2-back προβολές ταινιών - Με πάνω από 130 ταινίες για όλη την οικογένεια και περισσότερες από 25 ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης